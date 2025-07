Kan je smartwatch herkennen wanneer je gestresst bent? Hoe AI wel én niet onze emoties kan snappen

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt in een nieuw rapport voor deze zogenaamde 'emotieherkenning' bij AI. Want kunstmatige intelligentie kan volgens hen alleen uitgaan van aannames en probeert emotie als een feit te begrijpen. Dat terwijl emoties over het algemeen niet te meten zijn, want niet iedereen is op dezelfde manier blij, boos of verdrietig.

Een harde stem

Volgens hoogleraar AI Mehdi Dastani aan de Universiteit Utrecht kan AI onze emoties wel én niet begrijpen. "De huidige AI-systemen zijn modellen die biologische data of fysiologische data waarnemen en op basis van die data een bepaald soort emoties toekennen", legt hij uit. "Dat soort modellen zijn niet altijd succesvol en accuraat."

Dat komt volgens hem omdat deze kenmerken, zoals een hartslag of bloeddruk, niet per se iets over emoties zeggen. "Heel vaak worden stemgeluiden geanalyseerd. Dan wordt iemand met een harde stem als woedend herkend, dit soort signalen zijn omstreden." Iemand die hard praat kan dus wel boos zijn, maar dat hoeft niet.