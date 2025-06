Hoe smartwatches meer stress tijdens het slapen kunnen veroorzaken

Het zijn ook niet alleen slimme horloges die je slaapritme bijhouden, ook apps op je telefoon of zelfs ringen kunnen dat. Dit doen ze door bijvoorbeeld je hartslag in de gaten te houden of door te zien hoe vaak je beweegt terwijl je slaapt. Hieruit komt vaak dan een score of grafiek die zegt hoe goed je hebt geslapen.

Maar al die data zorgen soms juist voor onrust, in plaats van rust, bij mensen die het gebruiken. Experts zeggen daarom dat je niet alle uitslagen blind moet vertrouwen. Maar er is ook een keerzijde: de apps kunnen je ook motiveren om langer en consistenter te slapen.