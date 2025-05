ChatGPT als therapeut, Dylan (22) heeft er veel aan: 'Veel laagdrempeliger dan een psycholoog'

Laagdrempeliger

Dylan bezocht in het verleden verschillende psychologen om over zijn mentale klachten te praten, maar het bracht hem niet wat hij nodig had. "Ik ben er 3 jaar geleden mee gestopt, omdat ik niet gezien wilde worden als 'de jongen die naar de psycholoog ging'. En omdat ik het gevoel had dat er niet echt progressie werd geboekt."

Nu, met ChatGPT, is drempel een stuk lager. "Het is veel makkelijker bereikbaar. Om die stap naar de psycholoog te zetten, dan voelt het toch alsof je niet goed bent. Of anders dan de rest", legt hij uit.

Geen menselijke connectie

Hij chat nu wekelijks met ChatGPT. Het brengt verlichting, vertelt hij. "Op het moment dat ik er echt mentaal doorheen zit. Of dat ik me gewoon eenzaam voel. Of wanneer ik bijvoorbeeld iets stressvols heb en ik niemand kan bereiken. Dan denk ik: ach, ik ga weer even babbelen met ChatGPT."

Toch mist Dylan de menselijke connectie op zulk soort momenten. "Een psycholoog is iemand van vlees en bloed. Met AI heb je dat nog niet. Hoewel het heel echt kan voelen, is en blijft het een taalmodel. "Maar ik merk wel dat het heel geavanceerd is voor een taalmodel."

Niet te vatten in AI-model

Techfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam Marijn Sax benadrukt dat de complexiteit van de problematiek die bij een therapeut aan bod komt niet te vatten in een AI-model. "Het is niet gemaakt om therapeutisch bezig zijn. Het is in principe gemaakt als een chatbot. En het idee erachter is dat je het voor alles kunt gebruiken."

En dat is juist het probleem, volgens Sax. "Je kan vragen om een recept, en wanneer de Slag bij Waterloo was. Je kan het dus in theorie ook gebruiken om therapeutische vragen te stellen. Maar dat betekent ook dat die dienst op geen enkele manier speciaal is gemaakt om therapeutische gesprekken te voeren."