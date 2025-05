1 op de 10 jongeren chat met AI over mentale klachten, maar meesten zijn sceptisch: 'Robot kent geen empathie'

Even sparren, je hart luchten of advies vragen. Een tiende van jongeren gebruikt daar weleens AI voor. Tegelijkertijd betwijfelt de grootste groep of programma’s als ChatGPT wel geschikt zijn voor hulp bij mentale problemen.