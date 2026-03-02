Kabinet evacueert Nederlandse vakantiegangers voorlopig niet uit het Midden-Oosten
Het kabinet gaat voorlopig geen Nederlanders evacueren uit het Midden-Oosten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen tegen EenVandaag. "We doen er alles aan om te helpen."
"We hebben het crisiscentrum opgeschaald waar iedereen naar toe kan bellen en contact kan opnemen voor informatie", zegt minister Berendsen. Hij vervolgt: "Het luchtruim is op dit moment nog gesloten en we hebben alle opties klaarliggen, om zodra dat kan mensen weer veilig en snel naar huis te kunnen halen. Op dit moment kan dat nog niet."
'Alle opties bekijken'
Door de oorlog in het Midden-Oosten is het vliegverkeer in de hele regio ontregeld. Tientallen Nederlanders zijn gestrand in landen als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, zonder te weten hoe ze nu naar huis komen. Onder andere Groot-Brittannië, Italië en Duitsland bereiden een evacuatie voor van toeristen.
"We hebben de eerste signalen dat luchtvaartmaatschappijen in de regio vanaf volgende week maandag (8 maart, red.) weer vluchten kunnen uitvoeren, dat lijkt me goed nieuws", zegt de minister. "Laten we hopen dat het ook sneller kan. Uiteindelijk is iedereen er het meest mee geholpen als de commerciële luchtvaart gewoon kan gaan vliegen en dat mensen zo snel mogelijk naar huis kunnen. We zijn in goed contact met al onze internationale partners en bekijken alle opties", herhaalt de minister nogmaals. "Evacuatievluchten behoren tot een van de opties, maar het is een groot gebied dus het kan ook verschillen. We moeten per gebied kijken wat de beste optie is."
Knallen en rookpluimen in de lucht
De Nederlandse George Deswijzen zit vast in Dubai. Wendy Licht is gestrand in Doha. Wendy Licht kwam met haar man in de hoofdstad van Qatar vast te zitten terwijl ze onderweg waren naar Nieuw-Zeeland om hun zoon te bezoeken.
Deswijzen is op vakantie met zijn gezin in Dubai. Zaterdag barstte het daar los: "Uit het niets hoorden we knallen. Eerst dachten we dat het een vliegtuig was dat supersonisch ging. Maar na een paar minuten zagen we witte pluimen in de lucht en toen wist ik al meteen hoe laat het was", vertelt hij aan EenVandaag.
'Leek wel de Titanic'
Hij zit met zijn gezin vlakbij het iconisch Burj Al Arab, het hotel dat afgelopen zaterdag- op zondagnacht geraakt werd door een Iraanse drone. Ze lagen al in bed toen het alarm om half 1 's nachts ging. "We zijn naar beneden gegaan met de kinderen. Maar daar was het één groot feest. Er was muziek, mensen in galakleding, bediening. Het leek wel de Titanic."
Die drone sloeg in dat hotel. Ik viel om van de schrik.Nederlander George Deswijzen zit vast in Dubai met zijn gezin
"3 minuten later ging ik even naar buiten om poolshoogte te nemen. En toen kwam er een drone op ons af. Ik hoorde het gezoem van die drone. Die sloeg in dat hotel. Ik viel om van de schrik."
'Dit is geen oefening'
Ook voor Licht en haar man was het schrikken toen de alarmen op de telefoons om hen heen af gingen: "Eerst denk je nog: 'Dat is een oefening zoals bij ons op maandag om 12 uur met het luchtalarm. Maar al snel bleek dat het geen oefening was maar echt de realiteit."
"Daarna hebben we de hele avond allerlei explosies gehoord. Dat blijkt luchtafweer te zijn. We zitten vlakbij de oude airport en daarnaast zit een basis van de VS."
Matige communicatie met Nederlandse overheid
Het contact vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is heel minimaal, vertellen beide Nederlanders. Vanuit Doha vertelt Wendy Licht: "We hebben op NU.nl moeten lezen dat het luchtruim waarschijnlijk tot 8 maart dicht is. Dat hebben we niet rechtstreeks van de ambassade of de Rijksinformatiedienst gehoord. (...) En bij de reisorganisatie belanden we steeds in een AI-chatbot die niet op deze situatie is geprogrammeerd. We komen niet verder."
Deswijzen legt uit dat hij na de inslag in het Burj Al Arab meteen het noodnummer in Den Haag heeft gebeld. "Een hele vriendelijke dame heeft mij uitgelegd wat ik moest doen. Alleen vanaf dat moment is er geen contact meer geweest. Nu is er op zich nog geen echte noodzaak. Maar ik had wel op z'n minst even verwacht dat we een mailtje kregen van ik heb uw informatie goed ontvangen."
Onzekere tijden
De twee Nederlanders zeggen dat de dag rustig verloopt. "Je staat vooral in de wachtstand. Het zijn hele onzekere tijden van hoe het verder gaat met je vluchten", zegt Licht. "Tegelijkertijd hebben we wel rust over de situatie in de zin dat het erop lijkt dat wij toch veilig zijn en dat we eten hebben en een warm bed en een douche en we niet ergens gestrand zijn."
"We zitten er nu en maken er het beste van. Het belangrijkste is nu dat we de kinderen een goed verblijf geven", zegt Deswijzen. "We hebben ons laten verplaatsen van de bovenste verdieping naar de eerste. We weten waar de nooduitgangen zitten." Later op de dag heeft Deswijzen laten weten dat hij en zijn gezin waarschijnlijk dinsdag terug kunnen vliegen naar Brussel en vanuit daaruit naar Nederland kunnen reizen.
'Gestrande Nederlanders moeten zich melden'
Er word gesproken van 'duizenden' gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten, maar ook bij het ministerie is het precieze aantal niet bekend. "We roepen mensen daarom ook op om zich te melden. Zodat áls er opties ontstaan, we ze kunnen bereiken", zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen.
Over de slechte bereikbaarheid van de overheid zegt hij: "Ik weet niet of er met iedereen contact is geweest. De signalen die ik hoor over communicatie neem ik mee. Het crisiscentrum is opgeschaald en de mensen daar werken keihard. We proberen met iedereen contact te hebben en we proberen dat iedereen dat contact ook kan krijgen."