Kabinet evacueert Nederlandse vakantiegangers voorlopig niet uit het Midden-Oosten

"We hebben het crisiscentrum opgeschaald waar iedereen naar toe kan bellen en contact kan opnemen voor informatie", zegt minister Berendsen. Hij vervolgt: "Het luchtruim is op dit moment nog gesloten en we hebben alle opties klaarliggen, om zodra dat kan mensen weer veilig en snel naar huis te kunnen halen. Op dit moment kan dat nog niet."

'Alle opties bekijken'

Door de oorlog in het Midden-Oosten is het vliegverkeer in de hele regio ontregeld. Tientallen Nederlanders zijn gestrand in landen als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, zonder te weten hoe ze nu naar huis komen. Onder andere Groot-Brittannië, Italië en Duitsland bereiden een evacuatie voor van toeristen.

"We hebben de eerste signalen dat luchtvaartmaatschappijen in de regio vanaf volgende week maandag (8 maart, red.) weer vluchten kunnen uitvoeren, dat lijkt me goed nieuws", zegt de minister. "Laten we hopen dat het ook sneller kan. Uiteindelijk is iedereen er het meest mee geholpen als de commerciële luchtvaart gewoon kan gaan vliegen en dat mensen zo snel mogelijk naar huis kunnen. We zijn in goed contact met al onze internationale partners en bekijken alle opties", herhaalt de minister nogmaals. "Evacuatievluchten behoren tot een van de opties, maar het is een groot gebied dus het kan ook verschillen. We moeten per gebied kijken wat de beste optie is."

Knallen en rookpluimen in de lucht

De Nederlandse George Deswijzen zit vast in Dubai. Wendy Licht is gestrand in Doha. Wendy Licht kwam met haar man in de hoofdstad van Qatar vast te zitten terwijl ze onderweg waren naar Nieuw-Zeeland om hun zoon te bezoeken.

Deswijzen is op vakantie met zijn gezin in Dubai. Zaterdag barstte het daar los: "Uit het niets hoorden we knallen. Eerst dachten we dat het een vliegtuig was dat supersonisch ging. Maar na een paar minuten zagen we witte pluimen in de lucht en toen wist ik al meteen hoe laat het was", vertelt hij aan EenVandaag.

'Leek wel de Titanic'

Hij zit met zijn gezin vlakbij het iconisch Burj Al Arab, het hotel dat afgelopen zaterdag- op zondagnacht geraakt werd door een Iraanse drone. Ze lagen al in bed toen het alarm om half 1 's nachts ging. "We zijn naar beneden gegaan met de kinderen. Maar daar was het één groot feest. Er was muziek, mensen in galakleding, bediening. Het leek wel de Titanic."