Joost verloor zijn zoon aan hitteberoerte tijdens hardloopevenement, hij wil meer aandacht voor verkoelende maatregelen
Bij marathons in Groningen, Amersfoort en Utrecht raakten opnieuw veel lopers oververhit. Verschillende mensen moesten gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht worden. Er is al veel gewaarschuwd voor de hitte. De vraag is hoe dit dan toch nog gebeurt.
Organisaties hebben al veel geleerd, maar het kan nog altijd beter, zegt Joost Fonville van de stichting Hittebewust Sporten. "De organisatie van hardloopevenementen is over het algemeen best goed in orde, maar je hoort ook toch wel berichten dat er ondermaatse voorzieningen zijn om te koelen. En dat baart me dan wel zorgen."
Zoon overleden
Het onderwerp gaat Fonville aan het hart, want zijn zoon Arthur overleed in 2014 na de finish van de Dam tot Damloop. "Hij was een goed getrainde loper en zat in het wedstrijdteam van de UvA." Ondanks de goede training ging het mis.
"Ik kreeg te horen dat mijn zoon onwel was geworden en naar het ziekenhuis was gebracht en dat kwam natuurlijk binnen als een donderslag bij heldere hemel." Fonville vervolgt: "Aanvankelijk dacht ik dat hij daar wel bovenop zou komen. Maar helaas is hij overleden aan een hitteberoerte."
Betere maatregelen
Omdat er destijds, zowel bij hardlopers als bij organisaties, weinig aandacht was voor de gevaren van de hitte zet Fonville zich in voor meer bewustwording bij lopers. Ook spoort hij organisaties aan betere maatregelen te nemen om slachtoffers door de hitte te voorkomen.
"Bij vrijwel alle wedstrijden zijn er wel koelvoorzieningen aanwezig en de zorgverlening is erop geïnstrueerd om goed te kijken naar lopers en oververhitting."
Over hun grens
Hoe het kan dat er dan dit weekend weer meerdere mensen gereanimeerd moesten worden? "Elk jaar heb je ook weer een nieuwe lichting lopers die gaan proberen een goede tijd neer te zetten." In een racesituatie gaan mensen soms over hun grens heen, volgens Fonville.
Verder zegt hij dat het behandelen van mensen met een hitteberoerte voor organisaties veel capaciteit kost. "Je bent met twee hulpverleners een kwartier of langer bezig en dat legt een enorm beslag op de zorgverlening. Dan krijg je op een gegeven moment dat de verzorging de nieuwe gevallen van een hitteberoerte niet meer kunnen oppakken."
Niet op het heetst van de dag
Fonville, die zelf ook trainingen geeft om lopers voor te bereiden op de warmte, vindt dat organisaties flexibeler moeten omgaan met starttijden. "Ik denk dat het verstandig zou zijn om te kijken naar de starttijd van evenementen en die meer in de randen van de dag te plaatsen, vooral in de ochtend. Dan is het koel."
Is het wel verantwoord dat organisaties lopers op het heetst van de dag laten lopen op warme dagen? "Ik denk dat je het dan over jezelf afroept, dat je toch veel mensen oververhit laat worden tijdens zo'n run. En ja, daarvan kan je je afvragen of dat nou wel zo verstandig is."