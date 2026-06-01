Joost verloor zijn zoon aan hitteberoerte tijdens hardloopevenement, hij wil meer aandacht voor verkoelende maatregelen

Organisaties hebben al veel geleerd, maar het kan nog altijd beter, zegt Joost Fonville van de stichting Hittebewust Sporten. "De organisatie van hardloopevenementen is over het algemeen best goed in orde, maar je hoort ook toch wel berichten dat er ondermaatse voorzieningen zijn om te koelen. En dat baart me dan wel zorgen."

Zoon overleden

Het onderwerp gaat Fonville aan het hart, want zijn zoon Arthur overleed in 2014 na de finish van de Dam tot Damloop. "Hij was een goed getrainde loper en zat in het wedstrijdteam van de UvA." Ondanks de goede training ging het mis.

"Ik kreeg te horen dat mijn zoon onwel was geworden en naar het ziekenhuis was gebracht en dat kwam natuurlijk binnen als een donderslag bij heldere hemel." Fonville vervolgt: "Aanvankelijk dacht ik dat hij daar wel bovenop zou komen. Maar helaas is hij overleden aan een hitteberoerte."

Betere maatregelen

Omdat er destijds, zowel bij hardlopers als bij organisaties, weinig aandacht was voor de gevaren van de hitte zet Fonville zich in voor meer bewustwording bij lopers. Ook spoort hij organisaties aan betere maatregelen te nemen om slachtoffers door de hitte te voorkomen.

"Bij vrijwel alle wedstrijden zijn er wel koelvoorzieningen aanwezig en de zorgverlening is erop geïnstrueerd om goed te kijken naar lopers en oververhitting."