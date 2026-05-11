Hardlopen is de afgelopen jaren enorm populair geworden en steeds meer mensen schrijven zich in voor een wedstrijd of marathon. Maar dat gaat niet altijd goed. Hoe weet je er klaar voor bent? "Combinatie van voorbereiding en omstandigheden."

Meedoen aan een hardloopwedstrijd? Zo weet je of je er klaar voor bent

Afgelopen weekend overleed een 15-jarig meisje tijdens de Leiden Marathon. Wat bij haar precies de doodsoorzaak was, is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat iemand onwel wordt of zijn of haar leven verliest tijdens het rennen. Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels legt uit welke risico's er bestaan bij het meedoen aan zo'n wedstrijd. 'Een enorme hype' Van schermafbeeldingen van Strava tot Instagram Stories in hardlooptenue: kijk je op social media, dan lijkt het soms alsof iedereen een marathon rent of daarvoor aan het trainen is. "Er is een enorme hardloophype", ziet ook de inspanningsfysioloog.

Zeker na corona zijn steeds meer mensen bewust bezig met hun gezondheid en met de kracht van preventie. inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels

Dat de sport de afgelopen jaren populair is geworden, is volgens hem makkelijk te verklaren. "Zeker na corona zijn steeds meer mensen bewust bezig met hun gezondheid en met de kracht van preventie. En hardlopen is een hele mooie en effectieve manier om snel je je fitheid en je conditie te verbeteren." Toegankelijkheid is ook een risico Dat is volgens hem ook automatisch een reden waarom hardloopevenementen in trek zijn. Tegelijkertijd helpt het ook dat het bij zogenoemde 'runs' steeds vaker mogelijk is om een kortere afstand te lopen: 5, 10 of 21 kilometer. "Zo'n evenement wordt dan ook veel toegankelijker voor een bredere groep hardlopers. Van de zeer getrainde fanatieke hardloper tot ook de recreant die misschien één keer in de week een rondje gaat lopen." Toch neemt die laagdrempeligheid ook risico's met zich mee: niet iedere hardloper die een wedstrijd rent weet waar die aan begint. Hoeveel training je nodig hebt is ook erg afhankelijk van je eerdere sportervaring, zegt Eijsvogels. "Afhankelijk van hoe fit je bent en hoe lang je al sport en hardloopt, zal dat meer of minder zijn."

Half jaar voorbereiding Doorgaans heb je zo'n 5 tot 6 maanden nodig om jezelf klaar te stomen voor een marathon, vertelt Eijsvogels. "Je bent klaar voor een hardloopwedstrijd als je 80 procent van de afstand op een comfortabele manier kan lopen tijdens een duurloop", geeft hij als graadmeter.

Beginnend hardlopers die zich goed voor willen bereiden op een run raadt Eijsvogels aan om dat niet alleen te doen. "Sluit je aan bij een hardloopclubje of een atletiekvereniging zodat ze je echt kunnen begeleiden richting zo'n wedstrijd. Zij kunnen je de juiste tips en tricks geven waardoor je op een veilige en goede manier presteert, zonder dat je daarbij onnodig risico op bijvoorbeeld blessures loopt." Omstandigheden op de dag Maar hoe goed het gaat op de dag van het evenement zelf ligt niet alleen aan voorbereiding, maar ook aan de omstandigheden op de dag zelf. "Natuurlijk moet je op de dag van de wedstrijd zelf nog kijken naar hoe de condities op dat moment zijn." "En als het bijvoorbeeld ontzettend warm is, dan zul je daar je tempo op aan moeten passen, je kleding op aan moeten passen, maar bijvoorbeeld ook extra moeten drinken", noemt hij op.

Sport is gezond Ondanks dat het niet altijd goed gaat, wil Eijsvogels wel benadrukken dat de sport heel goed is voor je gezondheid. "Het levert ontzettend veel op want het is een heel effectieve manier waarop je je conditie kan verbeteren. En daardoor worden de risicofactoren ook gunstiger."

"Het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten neemt af en ook je levensverwachting wordt langer", noemt hij tot slot. "En in een voorgaand onderzoek dat we hebben uitgevoerd, zien we ook dat deelnemers aan dit soort sportevenementen over het algemeen een betere levensverwachting hebben dan mensen die dat niet doen."