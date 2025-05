Japke (34) werd onwel tijdens haar eerste marathon in de hitte, maar weet nu waar ze op moet letten

Afgelopen weekend liep de temperatuur in Nederland op tot boven de 20 graden. "Die eerste paar echt warmere dagen of warmere weekenden van het jaar, dat is een uitdaging, daar zijn we nog niet aan gewend", zegt inspanningsfysioloog bij Radboudumc Thijs Eisvogels.

Kippenvel terwijl het warm was

Ook Japke Sybesma (34) kreeg te maken met oververhitting toen ze in 2016 deelnam aan haar eerste marathon. Ze merkte bij de 30 kilometer al dat het slecht ging. "Ik had kippenvel terwijl het superwarm was en ik kon me ook niet meer concentreren." Nadat Japke de finish over kwam, verloor ze haar bewustzijn.

Later kwam ze erachter dat haar lichaam na de finish 42 graden was. "Ik had iets te veel kleding aan - ook zwarte kleding, wat natuurlijk ook weer extra warm aanvoelt - en ik was iets te hard begonnen. Dus eigenlijk liep ik al heel snel een beetje op de toppen van mijn kunnen."

Warmer dan bij andere sporten

Dat je lichaamstemperatuur bij hardlopen sneller kan toenemen dan bij bijvoorbeeld wielrennen of tennis, ziet ook Eijsvogels.

Hij legt uit: "Dat komt doordat je, ten eerste, meer warmte genereert omdat de intensiteit hoger is. Ten tweede zie je dat de snelheid wat lager is. Bijvoorbeeld in vergelijking met fietsen. Als je gaat fietsen, dan heb je vaak een hogere snelheid. En dat betekent dat door de wind, het zweet beter kan verdampen van de huid en daardoor kan je meer warmte kwijt aan de omgeving."