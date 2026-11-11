Jongeren kiezen vanwege AI minder vaak voor opleiding tot ICT'er, terwijl we die juist hard nodig hebben

Zonder iets te begrijpen van coderen en programmeren, kun je nu websites, apps en games bouwen. Het enige wat je nodig hebt is AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Studiekiezers vragen zich hierdoor af: waarom nog kiezen voor een ICT-opleiding?

"Heel lang was een ICT-studie een ticket naar een gegarandeerd goede carrière. Maar nu twijfelen veel studiekiezers daaraan", ziet hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit (VU) Felienne Hermans. Minder in trek "Mijn broertje wilde eerst informatica studeren - net als ik - maar bedacht zich toen toch", vertelt masterstudent informatica Renske die met wat medestudenten aan tafel zit op de campus van de Universiteit Leiden. "Hij zei: 'Je ziet nu veel mensen die AI gebruiken, dus waarom zou ik leren coderen?' Hij zag meer baankansen in een ander vakgebied." Twijfels zoals deze resulteren in flink minder inschrijvingen bij ICT-opleidingen. Uit cijfers die EenVandaag opvroeg blijkt een daling van ruim een kwart in 3 jaar tijd. In 2022 begonnen ruim 10.000 studenten aan een ICT-opleiding op het hbo of aan de universiteit. Vorig jaar waren dat er nog maar 7.600. Het gaat hier om studies als informatica, game design of computerwetenschappen.

Vervangen door AI-agent Hoogleraar Hermans begrijpt heel goed dat studenten worstelen met de vraag waarom ze zoiets nog zouden studeren. De twijfels zijn volgens haar deels terecht: "Veel bedrijven kiezen ervoor om AI-agents in te zetten in plaats van programmeurs." Tegelijkertijd is er nog genoeg vraag naar ICT'ers bij bedrijven, en neemt die vraag zelfs toe. Dat blijkt ook uit een recent rapport van uitzendbureau Randstad: 86 procent van de bedrijven is op zoek naar technisch talent, juist nu werkzaamheden door AI veranderen. "Dat is de paradox van AI", zegt de hoogleraar hierover: "Het wordt verkocht als iets wat bespaart, maar als AI dan heel veel tekst of foto's of codes genereert, dan heb je juist meer mensen nodig om dat allemaal te controleren."

Optimistische studenten Student Renske maakt zich daarom niet zo druk om haar baankansen: "Ik denk dat het belangrijk blijft om kritisch te kijken naar wat AI doet. En ik denk dat instanties dat ook zien, en niet zomaar willen dat al hun code door AI wordt geschreven."

Ook Dolf kijkt er zo naar, hij is vierdejaarsstudent 'Data Science and AI': "AI voorspelt gewoon iets, maar snapt niet of hij een fout maakt of niet. Daarom zijn er nog steeds veel mensen nodig om AI te overzien, zodat het niet allemaal in de soep loopt." Hacks voorkomen Daar komt bij dat AI steeds beter wordt in hacken én daar ook vaak voor wordt ingezet. Alleen al deze maand zijn met behulp van AI koelingen in supermarkten gehackt. Ook de grote cryptobeurs Binance werd slachtoffer van een hack. "Om dit te voorkomen zijn er mensen nodig die gaten in de beveiliging dichten. Dat vergt veel kennis van hoe software in elkaar zit, en kun je niet zomaar aan een AI-agent vragen", denkt hoogleraar Hermans. "We hebben dus juist meer mensen nodig die echt genoeg weten van de digitale wereld om alles veilig te houden."