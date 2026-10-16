4 op 10 met kantoorbaan denken dat AI hun baan zal innemen: 'Moet een nieuwe carrière bedenken'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Daaruit blijkt dat AI bij steeds meer mensen in het dagelijks leven binnendringt. En dat gaat snel. Zo is het aantal mensen dat dagelijks een AI-tool gebruikt in driekwart jaar verdubbeld.

Mensen gebruiken AI steeds vaker voor privézaken, zoals alledaagse zaken of mentale problemen . Maar ook in het werkleven is kunstmatige intelligentie niet meer weg te denken. Vooral bij mensen met een kantoorbaan: 55 procent van hen gebruikt het elke dag. Ze vinden het handig, maar zijn ook angstig.

Zo schrijven onder andere data-analisten, grafisch ontwerpers, software-ontwikkelaars en beleidsmedewerkers over de gevaren van AI voor hun beroep: "Ik adviseer en schrijf beleid. Dat doe ik nu zelf met behulp van AI, maar in de toekomst ben ik als 'middle man' niet meer nodig, vrees ik." En een data-analist: "Mijn baan wordt snel vervangen door AI. Ik moet echt een nieuwe carrière bedenken."

Zorgen over jonge medewerkers

Sommigen zijn niet zozeer ongerust over hun eigen baan, maar wel voor de nieuwe generatie jonge medewerkers in hun sector. "Ik maak mij vooral zorgen - bijvoorbeeld in de softwareontwikkeling - dat AI de Junior medewerker gaat vervangen." Ook mensen in callcenters, die klanten telefonisch helpen, zien het somber in: "Ik werk in de klantenservice, maar het wordt nu al deels overgenomen door bijvoorbeeld chatbots."

53 procent denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen, omdat 'de menselijke touch nodig blijft.' De vrees voor AI is een stuk kleiner onder mensen met een praktische baan. Daarvan denkt slechts 15 procent dat AI hun werk in ieder geval voor een gedeelte gaat overnemen. Toch zijn de zorgen over AI onder deze groep (65 procent), niet veel lager dan bij mensen met een kantoorbaan (70 procent).

Snelle opkomst

De zorgen over de opkomst van AI spelen lang niet alleen bij werkenden. Jong en oud, man en vrouw, links en rechts, laag en hoog opgeleid: in al deze groepen maakt een meerderheid zich zorgen. Gemiddeld - dus mensen met of zonder baan - maken 7 op de 10 zich ongerust.