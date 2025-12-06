Illegaal gokplatform SkyHills maakt miljoenenwinst door populaire filmpjes op TikTok: 'Kwalijk en zorgelijk'

TikTok-video's met het logo van illegaal gokplatform SkyHills werden de afgelopen maanden 100 duizenden en soms zelfs 1 miljoen keer bekeken. EenVandaag onderzocht de illegale goksite en ontdekte dat hun winst op de Nederlandse markt met miljoenen steeg.

De filmpjes op social media, vooral op TikTok, leggen de goksite geen windeieren. De geschatte winst per maand op de Nederlandse markt stijgt van minder dan 650.000 euro in april naar meer dan 4,9 miljoen euro afgelopen maand. Veel te zien op TikTok SkyHills is een illegale website waar je kan gokken op sportweddenschappen, aan kan schuiven bij online roulettetafels en je andere gokspellen speelt, waarbij de ene na de ander bonus je om de oren vliegt. Net als vele andere illegale aanbieders is SkyHills online te vinden voor Nederlandse gokkers, maar wat de website onderscheidt van de rest is de enorme aanwezigheid op het social media platform TikTok. Illegaal in Nederland Eind 2024 kwam SkyHills op. Het is een gokplatform zonder licentie en daarmee illegaal in ons land. De eigenaar van de website is gamingbedrijf EOD Code SRL, geregistreerd maar niet vergund in Costa Rica. Het bedrijf heeft meerdere goksites en is eerder beboet door de kansspelautoriteit. De afgelopen vier maanden is het moederbedrijf de vijfde grootste illegale aanbieder in Nederland.

Misbruik populaire content Een video van Enzo Knol met zijn zoontje, grappige stukken uit tv-programma's of autocrashes. Het zijn video's die al snel viraal gaan op TikTok, en daar profiteert SkyHills van. De video's zijn populair en worden vaak bekeken. Door niet herleidbare accounts met namen als @straatclips, @skyhillsclips en @buurtwachtclips worden deze video's zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar herplaatst met daaronder groot het logo van het illegale gokplatform. Het gaat om honderden video's. De reacties eronder staan vol met: 'Wat is SkyHills?' en 'Waarom zie ik de hele dag SkyHills voorbijkomen?' 'Schofterig en crimineel' Ruth van Holst, universitair hoofddocent aan het Amsterdam UMC en gespecialiseerd in gokverslaving, ziet de TikTok-trend rondom SkyHills en zou er niet gek van opkijken als de partij er zelf achterzit: "Als dat zo blijkt te zijn is het schofterig en crimineel." Vanuit expert-oogpunt is het plaatsen van populaire filmpjes een bekende winstgevende tactiek om de markt aan te boren. De methode past volgens Van Holst bij het normaliseren van gokken, waarbij grenzen worden weggenomen en de markt laagdrempelig toegankelijk wordt gemaakt.

Positieve link Dit is extra kwalijk op TikTok, een platform met veel jongeren, zegt Van Holst. De content haalt volgens haar barrières weg en wakkert nieuwsgierigheid aan. De tactiek werkt via 'positieve associatie' (positieve verbinding, red.) met bijvoorbeeld een influencer die te zien is in de video boven het logo. Het trekt de aandacht, waardoor de kijker extra open staat voor de gokboodschap. Op deze manier wordt er "meegesurft op die fijne en goede associatie" om het logo van SkyHills een positieve lading te geven. Tientallen miljoenen winst Dat die positieve lading aan lijkt te slaan blijkt uit antwoorden op vragen van EenVandaag aan de Kansspelautoriteit. Zij onderzochten voor ons de omvang van de illegale site. Hieruit blijkt dat het platform inmiddels bijna 5 miljoen euro per maand verdient aan Nederlandse gokkers.

Voorzitter van de Kansspelautoriteit, Michel Groothuizen, reageert: "De stijging is enorm en zorgwekkend. Op dit moment bezitten zij zo'n 3 procent van de totale Nederlands gokmarkt en naar verwachting boeken zij eind dit jaar een winst van 40 miljoen euro." Stijging zoekopdrachten Het aantal keren dat er is gezocht naar SkyHills was tot en met april 2025 maximaal 5300 keer per maand. In juni steeg dit aantal in een keer naar 16.500, waarna de stijging doorging. De meest recente cijfers zijn van 1 oktober. In de maand daarvoor werd er 61.600 keer gezocht naar het platform. De stijging vanaf mei valt samen met de plaatsing van de eerste video's op TikTok die EenVandaag kon vinden. 'Zeer kwalijk en extra zorgelijk' De verantwoordelijke staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte reageert: "Deze illegale praktijken zijn zeer kwalijk en het is extra zorgelijk dat illegale aanbieders platforms gebruiken waar een kwetsbare doelgroep, zoals minderjarigen en jongvolwassenen op zitten."

De staatssecretaris benadrukt dat de Kansspelautoriteit toezicht houdt en "stevig inzet op het aanpakken van illegaal aanbod." Hij zegt: "Ik ben ermee bezig om de Kansspelautoriteit extra instrumenten te geven om beter te kunnen handhaven en op te treden tegen illegaal aanbod, zoals het op zwart kunnen zetten van illegale websites." Dit zou een doorbraak betekenen in de strijd tegen aanbieders als het illegale platform SkyHills.

Actie TikTok onduidelijk De vraag is wat TikTok gaat doen aan dit soort content. Laten zij inhoud met daarin duidelijke verwijzingen naar een illegaal gokplatform staan? Een woordvoerder van TikTok laat in een statement weten: "Onze communityrichtlijnen maken duidelijk dat we geen promotie van gokdiensten toestaan. We verwijderen proactief bijna 99 procent van dergelijke inhoud met een combinatie van technologie en menselijke moderatie." Toch zijn honderden video's met daarin het logo van SkyHills tot op de dag van vandaag nog op het platform te vinden. De promotie van het illegale gokplatform lijkt voor nu dus onverminderd door te kunnen gaan. 'Het is een imitatie-site', zegt eigenaar gokplatform De eigenaar van het gokplatform SkyHills, EOD Code SRL, ontkent elke betrokkenheid bij de misleidende TikTok- video's en beweert dat een imitatie-site hierachter zit. Ze zeggen verzoeken te hebben ingediend om de vermeende nepsite offline te halen. De officiële site van SkyHills profiteerde de afgelopen maanden in ieder geval wel massaal van de virale TikToks. De stijging van het aantal zoekopdrachten en de omzet viel samen met de virale video's, wat resulteerde in een omzetstijging naar bijna 4,9 miljoen euro per maand voor SkyHills in oktober 2025. In het geval dat zij er niet zelf achterzitten, komt het de illegale partij in financiële zin niet slecht uit.