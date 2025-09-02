Gokbedrijven kunnen ondanks strengere regels nog steeds reclame maken tijdens sportwedstrijden: 'Dit moet je niet willen'

Fysieke casino's mogen nog altijd samenwerkingen aangaan met voetbalclubs. De reden hiervoor is dat de drempel om naar een casino toe te gaan hoger zou liggen dan via je telefoon te gokken, zegt Kansspelautoriteit voorzitter Michel Groothuizen.

Jack's Casino is een van de sponsoren van FC Utrecht en maakt reclame in het stadion

Een zo'n fysiek casino dat samenwerkingen met voetbalclubs kan blijven aangaan is Jack's Casino. Het bedrijf ging onlangs een samenwerking aan met FC Utrecht. De deal valt op, niet alleen omdat het vlak na het verdwijnen van de online casino's is aangekondigd, maar ook omdat het logo van het fysieke Jack's Casino qua kleur en lettertype sterk lijkt op het online merk Jacks.nl. 'Het brein maakt dat onderscheid niet' Het verbod op ongerichte reclame geldt specifiek voor aanbieders van online kansspelen. Volgens Ruth van Holst, universitair hoofddocent aan het Amsterdam UMC en gespecialiseerd in gokverslaving, is dat een onderscheid dat alleen op papier bestaat. "Een supporter in het stadion ziet de reclameborden van Jack's Casino. Die supporter denkt dan niet: 'hé, dat is een fysiek casino, laat ik daar eens heen gaan'. Nee, diegene denkt: 'gokken, wat is mijn associatie daarmee?'", legt van Holst uit. "Dat kan zomaar een online aanbieder zijn, zoals TOTO of Unibet. Je moet dit helemaal niet willen."

Groot probleem onder jongeren Haar oordeel is duidelijk: "Ik pleit voor een totaalverbod op reclames, ook voor fysieke casino's. Het moet hetzelfde geregeld worden als bij de tabaksindustrie." De normalisatie van gokken is vooral onder jonge jongens een groot probleem blijkt uit haar onderzoek: "50 procent van alle jongens op het MBO of HBO gokt, 40 procent daarvan ervaart klachten. Dit kan gaan om bijvoorbeeld financiële en mentale problemen." Strengere wetten en regels Een aanpassing in de huidige wet- en regelgeving is volgens Van Holst een deel van de oplossing. CDA-Kamerlid Derk Boswijk sluit zich hierbij aan en wil zelfs een totaalverbod. "Wij zijn tegen reclames voor fysiek en online gokken bij sportverenigingen. Het past niet in een omgeving die draait om sport, gezondheid en saamhorigheid." Hij gaat verder: "We begrijpen dat reclames sponsorgeld binnenbrengen, toch vinden wij het bij elkaar gokken van een grasmat of kleedkamer niet wenselijk." Ook SP-Kamerlid Michiel van Nispen deelt deze gedachte: "Het zijn praktijken die je niet moet aanmoedigen, daarom zeggen wij dat dit verboden kan worden."

'Het is legaal' Maar de standpunten in politiek Den Haag verschillen. Zo is Henk Vermeer van de BBB juist tegen een totaalverbod en verdedigt de samenwerking. "Bij fysieke casino's is er veel aandacht voor het bestrijden van gokverslavingen", zegt Vermeer. "Dit is een sterk gereguleerde bedrijfstak. Het is legaal en dus voor mij geen probleem dat ze een club sponsoren." 'Wispelturig beleid' FC Utrecht verdedigt de keuze voor een samenwerking met Jack's Casino. In een reactie zegt de club zich bewust te zijn van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar benadrukt dat, "sponsoring essentieel is om topsport mogelijk te maken." De samenwerking betreft volgens de club 'uitsluitend de fysieke casino's' en er is 'geen enkele communicatie gericht op jongeren'. De KNVB begrijpt de spagaat waarin de Domstedelingen zich bevinden. De voetbalbond voelt een 'sterke verantwoordelijkheid om kwetsbare groepen te beschermen', maar legt de bal bij de politiek neer. "Het wispelturige beleid van de afgelopen jaren - van legalisering naar een sponsorverbod - zet de financiering van jeugdopleidingen, vrouwenvoetbal en maatschappelijke programma's zwaar onder druk", aldus een woordvoerder.

Toezichthouder onderzoekt De Kansspelautoriteit (Ksa) laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. "Wij doen onderzoek naar of gokbedrijven zich aan de regels houden en of zij voor de consument bijvoorbeeld voldoende onderscheid maken tussen een online en fysiek merk. Ook bij Jack's doen wij dit." Mocht blijken dat het onderscheid onvoldoende is, dan start de Ksa 'een gesprek' met het bedrijf. Tegelijkertijd benadrukt de toezichthouder dat zij enkel controleren of bedrijven zich aan de huidige regels vanuit Den Haag houden. Den Haag bepaalt JVH Gaming, het moederbedrijf van Jack's Casino en Jacks.nl, zegt zich altijd aan de regels te houden. "Wij zorgen ervoor dat onze reclameactiviteiten voor ons landgebonden aanbod voldoende onderscheidend zijn." Het bedrijf stelt dat er niet alleen naar het logo gekeken moet worden, maar naar de totale uiting. In Den Haag zal uiteindelijk besloten moeten worden of deze deur naar het voetbalstadion openblijft voor de gokaanbieders of dat deze definitief wordt dichtgetimmerd.