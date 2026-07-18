Hoeveel schermtijd geef je een kind tijdens de zomervakantie? 'Sommigen kijken 12 uur op een scherm'

De zomervakantie is in volle gang en dat betekent dat kinderen én ouders weer zeeën van tijd hebben. Maar hoe ga je om met het telefoongebruik tijdens de vakantie? Al die vrije tijd zorgt voor de verleiding om lang achter de schermpjes te zitten.

Dat ziet ook Freek Zwanenberg, directeur bij Bureau Jeugd & Media: "Het is echt een hoofdpijndossier voor veel ouders." '12 uur op een scherm' De directeur hoort na iedere zomervakantie van ouders dat ze de teugels te veel hebben laten vieren: "Er zijn voorbeelden dat kinderen, wanneer ze compleet vrij werden gelaten, tot 12 uur per dag op schermpjes zitten." De vrije tijd zorgt er bij veel ouders voor dat ze wat minder streng zijn op de normaal gestelde regels en limieten, maar volgens Zwanenberg kun je niet te veel van kinderen zelf verwachten: "Zelfbeheersing is juist in deze periode nog lastiger, als er tijd is en de schermpjes de hele dag tot hun beschikking staan."

'Maak afspraken, ook in de vakantie' De afleiding in de vorm van een tablet, telefoon of ander apparaat is ook gewoon 'erg leuk', weten ze bij Bureau Jeugd & Media: "Wij pleiten niet voor het verbieden van telefoons, maar wel voor goede afspraken over de totale schermtijd." Een eenduidig advies aan ouders kan de directeur daarin niet geven: "De afspraken kunnen echt verschillen per gezin. Denk aan een uurtje in de ochtend en een uurtje voor het avondeten, of kiezen voor specifieke 'offline-momenten' op een dag, tijdens activiteiten en het eten bijvoorbeeld." Hij snapt dat een schoolvakantie lang en intens kan zijn en dat je boven op elkaars lip zit. Dan kan je kind een tablet geven een fijne tijdelijke oplossing zijn, maar juist dan moet je opletten. "Je moet als ouder nu niet opeens heel coulant worden, waardoor de schermtijd enorm oploopt. Daarnaast is voldoende tijd echt samen zijn, buiten de schermpjes om, van groot belang en dat is iets wat ouders zelf moeten bewaken." Het goede voorbeeld Volgens Zwanenberg is er daarnaast nog een belangrijke rol weggelegd voor de ouders zelf. "Het begint bij het geven van het goede voorbeeld. Want veel mensen roepen dat ze worstelen met de kinderen en hun schermpjes, maar zitten zelf consequent op hun telefoon." Hij deelt daarbij een oproep aan alle ouders: "Neem hierin echt het voortouw en let ook op je eigen scrollgedrag." Afspraken maken en het juiste voorbeeld geven zijn belangrijk, maar volgens Zwanenberg moet één vraag echt centraal staan. "Waar staat de vakantie voor ons voor? Ik neem aan leuke dingen doen en genieten met elkaar." De balans zoeken met de schermpjes betekent dus niet dat ze verboden moeten worden: "Als er naast die schermtijd maar voldoende momenten zijn waarop je lekker aan het voetballen bent of andere actieve dingen doet."

Alternatieven zonder telefoon Een andere oplossing kan zijn om je kind naar een actief zomerkamp te sturen. Door het hele land worden deze kampen georganiseerd en bij een aantal hiervan moet de telefoon thuisblijven. Zo ook bij een watersportkamp van Dynamique, vlak bij Spaarnwoude. Hier zijn dertig kinderen een week lang bezig met zeilen, waterspellen en echt even tijd samen. "De hele focus ligt bij het hier zijn, niet bij de schermpjes. Dat komt door de keuze die wij hebben gemaakt om alle telefoons écht thuis te laten blijven", zegt kampleider Leonie Broekhuizen. Volgens haar zorgt dit voor veel meer verbinding tussen de kinderen: "Een telefoon is een soort uitvlucht om geen contact te hoeven maken. Iets wat juist belangrijk is deze week." In haar ogen heeft het alleen maar voordelen: "Ze maken sneller vriendjes en we vragen het geregeld: de kinderen zeggen de schermpjes helemaal niet te missen."