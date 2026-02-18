Is je smartphone minder verslavend als scherm op zwart-wit staat? Zo zit dat

Dat we veel op onze telefoon zitten, is wel duidelijk. Het EenVandaag Opiniepanel zag vorig jaar dat vooral jonge mensen behoefte hebben om minder op hun mobiel te zitten. Driekwart van de jongeren zegt meer dan 3 uur op de telefoon te zitten en zeker het scrollen door social media voelt dan als tijdverspilling. 7 op de 10 probeerden daarom ook te minderen, maar daar slaagden de meesten niet in.

Beloningssysteem geactiveerd

Waarom dat niet lukt, kan cognitief neurowetenschapper Surya Gayet van de Universiteit Utrecht makkelijk uitleggen: "Wat een telefoon zo verslavend maakt, is dat je heel veel informatie krijgt. Heel af en toe zit daar iets leuks tussen. Dat is het concept van 'variable reward'."

Gayet legt uit hoe dat werkt: "Heel vaak heb je je telefoon in je zak, en je blijft maar checken of je nog een notificatie hebt. Eens in de zoveel tijd heb je dat, en dat activeert het beloningssysteem in je brein voldoende om dit te blijven doen."