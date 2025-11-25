Een week zonder telefoon? Hoe zo'n 'digitale detox' jongeren mentaal kan helpen

Het onderzoek van de Amerikaanse universiteit liet onder andere zien dat depressieve klachten met 25 procent verminderden. Ook zagen de onderzoekers dat de angstklachten van jongeren met 16 procent waren afgenomen. Voor slaapproblemen was dat een afname van 15 procent. "Fijn en goed dat dit soort studies er zijn", merkt hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel op.