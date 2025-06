Meerderheid is afgelopen jaren negatiever geworden over social media, maar ermee stoppen blijkt lastig

Verslavend

Tegelijkertijd worstelen ook veel, vaak jongere, deelnemers met de verslavende kant van social media, die in hun ogen de laatste jaren meer is toegenomen. Waar het volgens hen vroeger meer draaide om 'connecties maken' en 'contact houden met vrienden', zijn de apps tegenwoordig vooral ingericht om mensen zo lang mogelijk te laten scrollen.

Daar gaat een hoop tijd in zitten. 55 procent van alle ondervraagden brengt dagelijks minstens 3 uur door op hun telefoon. Bij mensen onder de 35 is dat zelfs driekwart (76 procent). Naar eigen zeggen gaat de meeste 'nutteloze tijd' in social media zitten. "Ik kan niet eens meer een film kijken zonder een paar keer te stoppen om weer even te TikTokken", vertelt een jongere deelnemer.