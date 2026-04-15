Hoe deze wapenfabrikant in Hengelo denkt Nederland weerbaarder te kunnen maken

Een Nederlands defensiebedrijf gaat samen met een Duitse wapenfabrikant raketsystemen bouwen. Het gaat om kruisraketten en ballistische raketten. "Dit is waar we naar moeten streven met Europa."

Het Nederlandse Destinus en Duitse Rheinmetall richten samen een nieuw bedrijf op waarmee ze de raketsystemen gaan bouwen. Dat een Nederlands bedrijf dit soort raketten gaat bouwen is voor het eerst. "Dit is uniek in Nederland. Dit hebben we nog niet eerder zo gemaakt", vertelt directeur van Destinus Wouter van Beek. Al eerder produceerde Destinus drones die ingezet worden door Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. 'Niet afhankelijk zijn' "Dit ligt in de lijn die nodig is voor Europa. Ik denk dat het cruciaal is voor Europa en Nederland om voor het voortbestaan van onze samenleving niet afhankelijk te zijn van derden", vertelt brigadegeneraal buiten dienst Jeff Mac Mootry. Mac Mootry doelt met zijn uitspraak op de afhankelijkheid van Europa van defensie middelen uit de Verenigde Staten. Dat beaamt ook oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif: "Ze hebben een gat in de markt gevonden. We hadden dit nog niet zelf als Europa. Als je hebt over strategische autonomie, is dit wel waar we naar zoeken."

Kwetsbaar Al langer waarschuwen deskundigen dat Europa en daarmee Nederland te afhankelijk zijn van de Amerikaanse wapenindustrie. Dat maakt ons erg kwetsbaar, legt Mac Mootry uit. "In het eerste jaar van Trump zagen we wel hoe chantabel we zijn als we niet autonoom zijn. Toen zei Trump dat als we niet het NAVO-budget zouden verhogen, de VS geen inlichtingen en geen kapitale munitie meer zou leveren aan Oekraïne." Wapens als warme broodjes Daarnaast speelt ook de oorlog in het Midden-Oosten een rol: "Kapitale munitie gaat nu als warme broodjes over de toonbank, vanwege de grote behoefte door de oorlog in het Midden-Oosten", legt de brigadegeneraal buiten dienst uit. Kapitale munitie zijn wapens zoals raketten en artilleriegranaten. "Het wordt in dusdanig tempo geproduceerd dat als wij straks iets nodig hebben we achteraan in de rij moeten aansluiten voor leveranties. De prijs gaat dan zo extreem omhoog dat je je defensiekapitaal verbrand en er minder voor terugkrijgt."

Kruisraketten en ballistische raketten Het gaat dus om kruisraketten en ballistische raketten die het Nederlandse bedrijf samen met de Duitse wapenfabrikant gaat produceren. Maar wat zijn dat precies voor wapens? Beiden zijn raketten die over een grote afstand doelen heel precies kunnen raken, legt Mart de Kruif uit. Het verschil zit in de manier waarop de raketten zich verplaatsen. "Een kruisraket gaat vlak over de en volgt het terrein. Die kunnen niet door een radar worden opgepikt. Een ballistische raket gaat heel hoog door de lucht en komt daarna met grote snelheid naar beneden." Klein leger Volgens De Kruif zijn Iran en Rusland dit soort wapens aan het ontwikkelen en maakt dat Europa kwetsbaar. "Je zult moeten kunnen terugslaan als Europa dus je moet ook zelf dingen kunnen ontwikkelen." Toch verwacht hij niet dat Nederland de raketten snel zelf zal gaan kopen: "Wij zijn een relatief klein leger en we hebben niet zo'n behoefte aan die wapens die heel ver kunnen schieten. Dan praat je echt over een ander niveau of over grote landen." De Kruif denkt dat we dit soort ontwikkelingen als bij Destinus en Rheinmetall vaker gaan zien in de toekomst: "Je zult meer zien dat defensiebedrijven gaan samenwerken om dit soort dingen snel te kunnen produceren. Want je moet die kennis bij elkaar zetten en bij elkaar brengen om dit soort geavanceerde wapens te kunnen maken."