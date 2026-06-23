Helft van jongeren komt moeilijk rond, deze organisatie helpt om financiën op orde te krijgen: 'Perspectief geven'
Meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar heeft moeite om rond te komen, blijkt uit onderzoek van financiële kennis- en voorlichtingsorganisatie NIBUD. Stichting Geldfit kan helpen. "Dit soort problemen hebben enorme impact op mensen."
54 procent van de jongeren van 18 tot en met 30 jaar heeft moeite met rondkomen. Dat aantal is snel gegroeid met 14 procent in 2 jaar tijd, volgens een nieuw rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting NIBUD.
Weinig perspectief
Met de 'Laat geen geld liggen'-camper rijdt stichting Geldfit door Nederland om jongeren te helpen om hun financiën op orde te krijgen.
Dat is volgens directeur Pauline van Brakel hard nodig. "Jongvolwassenen zijn de volwassenen van later. En als zij nu al zoveel financiële zorgen hebben en weinig perspectief zien, moeten we daar echt eens iets aan doen."
Steeds meer in de problemen
Dat veel jongeren moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen merken ze bij Geldfit dagelijks. Ze horen het terug in de gesprekken die zij voeren bij hun camper, aan de telefonische hulplijn of in de chat. "Elke dag spreken we honderden jongeren", zegt directeur Van Brakel.
"We zien vooral een disbalans tussen uitgaven en inkomsten. Alles is duurder geworden: brandstof, boodschappen, wonen. Tegelijkertijd zien we dat bij jongvolwassenen het inkomen gemiddeld vaak wat lager is, ze hebben ook meer tijdelijke contracten. En als je stage loopt, met name in het mbo, is dat niet betaald. Dus op die manier is het moeilijk om dat huishoudboekje goed in balans te houden."
Langer studeren als 'oplossing
Dat is te merken als de Laat geen geld liggen-camper stopt in Helmond. De kosten voor wonen zijn zo hoog en woonruimte zo schaars, dat sommige jongeren er voor kiezen langer door te studeren zodat ze in een goedkope studentenwoning kunnen blijven. Een andere jongere vertelt onlangs ontslagen te zijn. Nieuw werk had hij snel gevonden, maar met een kortlopend contract.
Bij de camper van Geldfit kunnen jongeren terecht voor hulp en advies. Veel mensen in deze groep blijken niet alle regelingen en toeslagen te kennen waar ze aanspraak op kunnen maken: zorgtoeslag, huurtoeslag, lokale toeslagen. Bij de camper kan je gratis en vrijblijvend een check doen. Als de camper niet in de buurt is, kun je ook naar een inlooppunt. "We kijken of we zo het inkomen op orde kunnen krijgen. Vaak zijn we een soort maatje dat mee kan kijken. Als er echt zware schulden zijn verwijzen we door naar professionele hulpverleners", zegt Van Brakel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en organisaties werken hiervoor samen met Geldfit.
Niet over durven praten
De gevolgen van financiële onzekerheid kunnen erg groot zijn, merken ze dagelijks bij Geldfit. Dat uit zich bij iedereen anders. Sommigen krijgen fysieke klachten van de stress. Een groot probleem in deze jonge groep is volgens Van Brakel dat veel er niet over durven te praten, en daar door ook geen hulp zoeken.
Dit is echt een maatschappelijk probleem, daar moeten we met z'n allen iets aan doen. Er moet perspectief komen voor deze doelgroep.directeur Pauline van Brakel van Geldfit
Ook Van Brakel en haar collega's kunnen de financiële problemen niet laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ze roept de politiek dan ook op te zorgen voor een stabiel bestaansminimum voor iedereen. "Dit is echt een maatschappelijk probleem, daar moeten we met z'n allen iets aan doen. Er moet perspectief komen voor deze doelgroep."