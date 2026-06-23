Helft van jongeren komt moeilijk rond, deze organisatie helpt om financiën op orde te krijgen: 'Perspectief geven'

54 procent van de jongeren van 18 tot en met 30 jaar heeft moeite met rondkomen. Dat aantal is snel gegroeid met 14 procent in 2 jaar tijd, volgens een nieuw rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting NIBUD.

Weinig perspectief

Met de 'Laat geen geld liggen'-camper rijdt stichting Geldfit door Nederland om jongeren te helpen om hun financiën op orde te krijgen.

Dat is volgens directeur Pauline van Brakel hard nodig. "Jongvolwassenen zijn de volwassenen van later. En als zij nu al zoveel financiële zorgen hebben en weinig perspectief zien, moeten we daar echt eens iets aan doen."

Steeds meer in de problemen

Dat veel jongeren moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen merken ze bij Geldfit dagelijks. Ze horen het terug in de gesprekken die zij voeren bij hun camper, aan de telefonische hulplijn of in de chat. "Elke dag spreken we honderden jongeren", zegt directeur Van Brakel.

"We zien vooral een disbalans tussen uitgaven en inkomsten. Alles is duurder geworden: brandstof, boodschappen, wonen. Tegelijkertijd zien we dat bij jongvolwassenen het inkomen gemiddeld vaak wat lager is, ze hebben ook meer tijdelijke contracten. En als je stage loopt, met name in het mbo, is dat niet betaald. Dus op die manier is het moeilijk om dat huishoudboekje goed in balans te houden."