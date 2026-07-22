Helene helpt ernstig verwarde mensen die niet op hulp zitten te wachten: 'Ik blijf proberen om contact te maken'
Verpleegkundige Helene Petter is bijna iedere dag op straat te vinden in Rotterdam. Ze helpt mensen met die psychotisch en verslaafd zijn. Onvermoeibaar blijft ze contact met hen maken om het leven van deze mensen beter te maken. "Ik geef nooit op."
Al jaren stijgt het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen. Dat was de reden dat de vier grote steden, psychiaters en de ggz vorig jaar een oproep deden aan het toenmalige kabinet om het roer drastisch om te gooien. De 'bemoeizorg' aan deze kwetsbare groep moet volgens hen landelijk geregeld worden, maar dat is een jaar later nog altijd niet zo.
Vaak enige oplossing
Bemoeizorg gaat in de kern om hulpverleners die zich 'bemoeien' met mensen die daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. In Nederland zijn zo'n 250.000 mensen met ernstige psychiatrische klachten. Een kwart hiervan mijdt de zorg die ze nodig hebben. Voor deze groep is bemoeizorg vaak de enige oplossing, want nu vallen ze vaak tussen wal en schip.
Dat is ook voor verpleegkundige Helene een belangrijke reden om dit werk te doen. "Als ik naar de personen zelf kijk die wij zorg bieden óf willen bieden, die zullen - zoals wij dat noemen - teloorgaan."
Kijken wat nodig is
Volgens Helene betekent bemoeizorg er simpelweg zijn, contact maken en kijken wat heeft iemand nodig heeft. En niet te kijken naar wat de persoon wil, om zo toch tot betere zorg te komen. "Als deze zorg wegvalt, gaan deze mensen letterlijk dood op straat. Zo hard is de realiteit helaas."
Als deze zorg wegvalt, gaan deze mensen letterlijk dood op straat. Zo hard is de realiteit helaas.verpleegkundige Helene Petter over het belang van 'bemoeizorg'
Een jaar geleden hoopte ook zij dat de bemoeizorg landelijk geregeld zou worden. Want nu verschilt het nog per gemeente wat er wel of niet mogelijk is om een kwetsbaar persoon die verward gedrag vertoont te helpen.
'Veel ellende voorkomen'
Inmiddels is de oproep alweer een jaar geleden, zit er ondertussen een nieuw kabinet, maar is er in de praktijk nog niets veranderd. Onbegrijpelijk, vindt Helene, omdat er volgens de verpleegkundige veel ellende kan worden voorkomen met landelijk beleid.
"Mensen die bijvoorbeeld overlast veroorzaken, zijn ook bijvoorbeeld een keer begonnen met drugs gebruiken, omdat het niet goed gaat met hen", noemt Helene als voorbeeld. Die mensen moeten tijdig hulp krijgen, benadrukt ze. "Anders wordt het alleen maar groter."