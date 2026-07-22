Helene helpt ernstig verwarde mensen die niet op hulp zitten te wachten: 'Ik blijf proberen om contact te maken'

Al jaren stijgt het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen. Dat was de reden dat de vier grote steden, psychiaters en de ggz vorig jaar een oproep deden aan het toenmalige kabinet om het roer drastisch om te gooien. De 'bemoeizorg' aan deze kwetsbare groep moet volgens hen landelijk geregeld worden, maar dat is een jaar later nog altijd niet zo.

Vaak enige oplossing

Bemoeizorg gaat in de kern om hulpverleners die zich 'bemoeien' met mensen die daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. In Nederland zijn zo'n 250.000 mensen met ernstige psychiatrische klachten. Een kwart hiervan mijdt de zorg die ze nodig hebben. Voor deze groep is bemoeizorg vaak de enige oplossing, want nu vallen ze vaak tussen wal en schip.

Dat is ook voor verpleegkundige Helene een belangrijke reden om dit werk te doen. "Als ik naar de personen zelf kijk die wij zorg bieden óf willen bieden, die zullen - zoals wij dat noemen - teloorgaan."