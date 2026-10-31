Dichtgetimmerde winkels en extra politie in Den Haag: hoe oproep tot demonstreren onrust veroorzaakte

Jongeren werden eerder deze week via social media aangespoord om vandaag in verschillende steden de straat op te gaan. Maar een duidelijke organisator van de demonstraties of een duidelijk onderwerp waarover de jongeren hun stem zouden moeten laten horen, die kwam er niet. Even was het de vraag of deze groep jongeren wel serieus genomen moest worden.

'Dit had ik niet verwacht'

In Den Haag namen ze het zekere voor het onzekere. Al vroeg op de dag werd er extra politie op straat ingezet en namen winkeliers voorzorgsmaatregelen door hun winkels dicht te timmeren. Sommigen sloten zelfs de deuren.

"Dit had ik niet verwacht", zegt een ondernemer die ervoor heeft gekozen om zijn winkel te laten bedekken. Dat besluit nam hij gisteravond. "Want voor hetzelfde geld loopt het uit de hand en heb je je veiligheidsmaatregelen niet genomen. Dat wil je ook niet."