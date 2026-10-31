Dichtgetimmerde winkels en extra politie in Den Haag: hoe oproep tot demonstreren onrust veroorzaakte
Meerdere steden maakten zich vandaag op voor jongerenprotesten zoals is Frankrijk. Demonstraties en mogelijk zelfs rellen zouden kunnen uitbreken. In Den Haag werden er daarom al vroeg op de dag maatregelen getroffen.
Jongeren werden eerder deze week via social media aangespoord om vandaag in verschillende steden de straat op te gaan. Maar een duidelijke organisator van de demonstraties of een duidelijk onderwerp waarover de jongeren hun stem zouden moeten laten horen, die kwam er niet. Even was het de vraag of deze groep jongeren wel serieus genomen moest worden.
'Dit had ik niet verwacht'
In Den Haag namen ze het zekere voor het onzekere. Al vroeg op de dag werd er extra politie op straat ingezet en namen winkeliers voorzorgsmaatregelen door hun winkels dicht te timmeren. Sommigen sloten zelfs de deuren.
"Dit had ik niet verwacht", zegt een ondernemer die ervoor heeft gekozen om zijn winkel te laten bedekken. Dat besluit nam hij gisteravond. "Want voor hetzelfde geld loopt het uit de hand en heb je je veiligheidsmaatregelen niet genomen. Dat wil je ook niet."
Op de foto
"Ze staan al paraat", zegt een van de jongeren verderop in de stad. Hij heeft het over de politie. "Ik ben hier alleen om te kijken wat er gaat gebeuren en daarna ga ik weer naar huis." Ergens heeft hij het gevoel dat dat misschien niet zo een slimme keuze was.
En al gauw merkt de tiener waarom. Terwijl hij met een journalist praat, wordt er door de politie een foto van hem genomen. "Waarom wordt er nou weer een foto van mij gemaakt", vraagt hij. "Als jij straks gaat rellen, dan weten we wie je bent", antwoordt de agent. "Potverdorie", reageert de jongen. "Dat was kut."
'Giftige cocktail'
Wat verslaggever Sander van 't Sas na een hele dag in Den Haag opvalt, is dat de jongeren (Gen Z) vooral nieuwsgierig waren. "Verder zagen we aanhangers van extreemrechts. En ook nog supporters van ADO Den Haag die winkeliers juist wilden helpen."
"Het was een redelijk giftige cocktail die de politie zorgvuldig uit elkaar heeft proberen te houden", vertelt de verslaggever tot slot.