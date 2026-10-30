Nederlandse jongeren opgeroepen tot protest én rellen: waarom overheid dat serieus moet nemen

Een duidelijke organisator is er niet en de onderwerpen waarover zou worden geprotesteerd lopen ook uiteen: van de kwaliteit van onderwijs en studieschuld tot woningnood. "Zelfs dienstplicht komt voorbij", weet oud-AIVD'er Jelle Postma.

Verschil met Frankrijk

De aangekondigde demonstraties lijken geïnspireerd door de protesten die afgelopen weken in Frankrijk afspeelden en uit de hand liepen. Vooral de onderwerpen komen overeen. Maar organisatorisch zijn er duidelijke verschillen. "In Frankrijk had je een heel organische groei: het begon bij één groep, de studenten, en daar sloten steeds meer groepen bij aan."

De oproepen die nu in Nederland spelen, lijken veel meer 'georchestreerd' te zijn. "Veel minder vanaf onderaf aan en veel meer alsof het georganiseerd is." Maar door wie, dat blijft onduidelijk. "Er is niemand die expliciet zijn naam verbindt aan al deze oproepen." Ondertussen geeft extreemlinks extreemrechts de schuld en andersom, vertelt Postma.

Verschuiving naar plunderen

In de oproepen gaat het dus over onderwerpen waar veel jongeren zich inhoudelijk mee bezighouden, maar er worden ook ander soort berichten gedeeld. "Berichten waarin staat: kom we gaan plunderen, we gaan de Bijenkorf leegroven", noemt hij op. "Dat betekent dus dat je van inhoud nu opschuift naar plunderen en roven." En daardoor is er ook een risico dat de protesten 'gekaapt' worden.