Fietsverhuurder Yvonne woedend over plunderingen in haar Parijs: 'Wie pakken ze? De kleine ondernemers'

Yvonne bied al jaren fietstochten aan in Parijs. Ook voor de Nederlandse ondernemer waren het gespannen uren. Maar toen ze de beelden van de rellen live op televisie zag bedacht ze zich naar eigen zeggen geen moment. "Ik zei tegen het thuisfront: 'Ik ga er nu heen.'"

Het is al wekenlang onrustig in Frankrijk: wat begon met scholierenprotesten tegen slecht onderwijs is uitgegroeid tot een breder protest tegen het regeringsbeleid in het algemeen. Afgelopen weekend liepen de demonstraties volledig uit de hand: in meerdere grote steden braken hevige rellen uit.

Wat volgde was een bizarre tocht door het centrum van de Franse hoofdstad, van het noorden richting het zuiden. "Ik zat echt huilend op mijn fiets, dit had ik nog nooit gezien", blikt ze terug. "Het was een soort apocalypsfilm. Ik fietste letterlijk door tientallen brandhaarden heen."

Terug naar Nederland?

"Het dichter ik bij de winkel kwam, hoe erger het was. We bleken echt in het epicentrum het geweld te zitten." De opluchting was groot toen bleek dat haar zaak buiten schot was gebleven van de relschoppers. Al maakt haar dat niet minder boos. Ze kan begrijpen dat Fransen boos zijn om de situatie in hun land, 'maar wie hebben ze dit weekend gepakt? De kleine ondernemers'.

Toch blijft Yvonne ondanks alles strijdvaardig. "Ik peins er niet over om terug naar Nederland te gaan", benadrukt ze. "We hebben wel voor hetere vuren gestaan. Aanslagen, branden, plunderingen: dit land is in staat om heel snel op te veren." Zo is voor geplunderde ondernemers al tienduizenden euro's opgehaald, vertelt ze. "Parijs toont ook nu haar mooie kanten."