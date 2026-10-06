Kunnen studentenprotesten in Frankrijk overslaan naar Nederland? 'Symptoom van groter probleem'
Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk gingen er vandaag weer tienduizenden mensen de straat op. Ze demonstreren omdat de omstandigheden waarin scholieren nu onderwijs moeten volgen bar slecht zouden zijn.
In heel Frankrijk is inmiddels de helft van alle middelbare scholen door demonstranten geblokkeerd, er worden geen lessen gegeven. "Maar de scholierenprotesten zijn eigenlijk maar een symptoom van een veel groter disfunctioneren van Frankrijk als land", merkt journalist Stefan de Vries op. "Iedereen is boos als het nou gaat om ziekenhuizen, politiemensen, brandweermannen, noem maar op."