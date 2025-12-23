Daklozen zijn een van 'duurste' bevolkingsgroepen voor overheid, maar dat hoeft niet: 'Zorg wordt pas ingezet als het misgaat'

"Dakloze mensen behoren tot de duurste burgers in onze samenleving." Dat zei de Rotterdamse straatarts Michelle van Tongerloo deze week in het programma Buitenhof.

'Meer dan 90 duizend daklozen'

Het aantal dakloze mensen in Nederland is moeilijk vast te stellen. "Dat komt omdat mensen zich schamen, en omdat ze niet makkelijk te vinden zijn", zegt Nienke Boesveldt, hoofdonderzoeker Dakloosheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Ze slapen in auto's, bij vrienden of familie en proberen vaak hun situatie verborgen te houden."

Cijfers van het CBS stellen dat het om zo'n 33.000 mensen zonder thuis gaat, maar volgens Boesveldt is dat slechts het topje van de ijsberg. Volgens haar onderzoek gaat het om meer dan 90.000 daklozen in Nederland, "en dat aantal blijft groeien."

'Het kan iedereen overkomen'

Het zijn overigens niet per definitie de mensen die met een blik bier staan de bedelen naast een supermarkt, zegt Esmé Wiegman, regiodirecteur Noordoost bij het Leger des Heils.

"Het zijn mensen zoals jij en ik. Mensen die net gescheiden zijn en geen onderdak vinden bijvoorbeeld. Het kan iedereen namelijk overkomen."