Carnavalslied 'Dikke pens' door ABBA van Spotify gehaald: plagiaat of parodie? 'Het draait juist om de knipoog'

Wanneer is een carnavalsliedje een parodie en wanneer plagiaat?

Het was dé carnavalskraker dit jaar: 'Dikke pens' van De Kapotte Kachels. Maar volgens ABBA is het plagiaat en dus verdween het lied van Spotify. De Brabantse carnavalsvereniging laat het daar niet bij zitten en stapt daarom nu naar de rechter.