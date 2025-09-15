Carnavalslied 'Dikke pens' door ABBA van Spotify gehaald: plagiaat of parodie? 'Het draait juist om de knipoog'
Het was dé carnavalskraker dit jaar: 'Dikke pens' van De Kapotte Kachels. Maar volgens ABBA is het plagiaat en dus verdween het lied van Spotify. De Brabantse carnavalsvereniging laat het daar niet bij zitten en stapt daarom nu naar de rechter.
Maken ze kans tegen de wereldberoemde popgroep uit Zweden? Het is zeker niet de eerste plagiaatzaak rond een carnavalslied. Alexandra Iedema is als advocaat gespecialiseerd in muziekrecht en denkt dat De Kapotte Kachels best goede papieren hebben.
