Blijvende onzekerheid bij Nederlandse bedrijven door situatie Straat van Hormuz: 'Ik lig er wakker van'

Even leek de Straat van Hormuz weer open te gaan, maar niet veel later meldde Iran alweer dat de belangrijke doorgang toch gesloten blijft. Het laat zien hoe broos de situatie is en dat leidt tot grote onzekerheid bij Nederlandse ondernemers.

Het is een periode van onrust voor ondernemer Bart Reinders en die lijkt nog niet ten einde, want de situatie verandert constant in het Midden-Oosten. Zijn bedrijf Oxycom in Raalte maakt duurzame koelsystemen en exporteert daar een deel van naar die regio, met name via het water. Meerdere containers konden vanwege de blokkade bij de Straat van Hormuz niet op bestemming komen. "Ik heb er wel wakker van gelegen", zegt Reinders. Andere routes Voor Reinders betekende het dat hij hard op zoek moet naar nieuwe routes. De containers komen waarschijnlijk deze week op plaats van bestemming Riyad in Saoedi-Arabië, maar dat was wel met een omweg. Ze zijn via een andere vaarroute en daarna over land naar die plek gebracht. Dat is een logistiek karwei waar het Rotterdamse bedrijf Neele-Vat ook druk mee is voor verschillende bedrijven. "De grootste uitdaging was het zoeken naar alternatieve routes", vertelt Wijnand Molijn. Veel havens in het Midden-Oosten raakten overbelast doordat de Straat van Hormuz dicht bleef.

Totaal niet op ingericht "Als je die havens al niet meer kan bereiken en je alle lading bijvoorbeeld in Oman moet lossen, dan moet je dus over de weg vanuit Oman naar al die andere landen toe", zegt hij. "En daar is de infrastructuur in het Midden-Oosten totaal niet op ingericht." Normaal gesproken kan hij tegen de klant zeggen: "We verwachten dat je container er tussen de 45 en 50 dagen is", maar die garantie kon hij niet geven en voorlopig nog steeds niet. "Wij weten net zoveel als onze klanten en de mensen die gewoon NU.nl en Al Jazeera kijken." Ze hebben veel contact met kantoren in Dubai en in Saoedi-Arabië, dat wel. "Daar krijgen we wel informatie uit de eerste hand, maar dat zijn vaak verwachtingen en aannames." Kosten lopen op Ondertussen lopen de kosten voor het transport verder op voor de ondernemer, vertelt Bart Reinders. "Wij hebben nog een heel aantal containers bij ons in Raalte staan, die eigenlijk al verstuurd hadden moeten worden, maar door het oplopen van de verzekeringskosten zijn blijven staan." Per container kwam er zo'n 5000 euro aan verzekeringskosten bij, toen zeiden zijn klanten: we wachten wel even met bestellen. De kosten voor die opslag neemt Reinders zelf voor zijn rekening. "Een stukje coulance naar de klanten en onze partners in het Midden-Oosten." Maar als het toch langer gaat duren dan moet er volgens hem wel een oplossing komen en dan is het maar de vraag wie die kosten gaat dragen. Zijn hoop is dat de rederijen de verzekeringskosten weer omlaag brengen als de Straat van Hormuz weer open gaat. "Misschien is het wishful thinking, maar ik hoop in ieder geval dat klanten ze wel weer gaan afnemen bij ons."

Volle loodsen Neele-Vat slaat ook goederen op in loodsen voor de export. Het staat 'behoorlijk vol' in hun loodsen in de Rotterdamse haven, zegt Wijnand Molijn. "Maar het vaart nu wel, we hebben andere routes gevonden en klanten zijn ook bereid om die extra kosten te betalen. Iedereen snapt de situatie wel, of ze besluiten om even niet te verkopen en niet te verschepen. Dat kan ook."