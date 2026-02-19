Bestrijdingsmiddelen gevonden tot 10 kilometer van boerderijen, met gevolgen voor natuur én mens

Bestrijdingsmiddelen komen verder dan gedacht en bereiken plekken die juist beschermd zouden moeten zijn. In de zogenaamde 'Natura 2000-gebieden' blijkt de natuur kwetsbaarder dan werd gedacht. De regels die nu gelden, lijken onvoldoende om mens en milieu te beschermen.

Pesticiden bereiken beschermde natuur

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) onderzochten 12 Natura 2000-gebieden in Nederland en vonden sporen van bestrijdingsmiddelen in de bodem en op bladeren.

Dat terwijl deze gebieden juist bedoeld zijn om kwetsbare natuur te beschermen. De stoffen hechten zich aan stofdeeltjes en worden via de lucht kilometers ver meegevoerd, afhankelijk van wind- en weersomstandigheden.

Probleem gaat verder

Daarmee valt het oude idee dat pesticiden vooral dicht bij het perceel blijven, het stuk grond waarop ze zijn gebruikt, in duigen. Zelfs verboden bestrijdingsmiddelen zoals DDT zijn nog steeds aantoonbaar aanwezig. De gevonden afstanden tot 10 kilometer roepen vragen op over de effectiviteit van huidige veiligheidszones van tientallen meters rond landbouwgrond.

Dat zet vraagtekens bij het huidige beleid en roept de discussie op over strengere regels voor het gebruik van pesticiden. Voor natuurbeheer en omwonenden is duidelijk dat het probleem verder gaat dan het stuk landbouwgrond zelf.