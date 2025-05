Discussie over sierteelt veroorzaakt spanning in Westerveld: 'Splijt de samenleving'

'Burgers moeten het zelf uitvechten'

Tweede Kamerlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren is het eens met Starre. "Je ziet dat er veel zorgen zijn over de gezondheid, de leefomgeving en de natuur in gebieden met veel sierteelt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op observaties van artsen."

"In sommige dorpen ontstaat onderhand een nare sfeer", ziet Kostić. "En dat komt doordat overheden geen duidelijkheid geven. Burgers moeten het zelf uitvechten, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is."

Zoeken naar compromis

In de gemeente Westerveld wordt gezocht naar een compromis, vertelt raadslid Geke Kiers van de partij Duurzaam Sterk Westerveld: "We hadden een motie voorbereid om de lelieteelt wat meer aan banden te leggen, en om in overleg met de telers te zoeken naar locaties die minder belastend zijn. Wij merken dat inwoners best bezorgd zijn en angst hebben om hun gezondheid."

Kiers zegt dat ze in de raad graag een 'goed debat' wil voeren over deze motie. "We hopen dat we in overleg met alle partijen toch oplossingen kunnen vinden."