Babyvoeding uit supermarkt vaak te ongezond: 'Extra suiker is lekker, maar gevolgen ernstig'

De Gezonde Generatie en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde roepen de politiek op tot strengere regelgeving. In het onderzoek zijn producten van supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Plus en de grootste filialen van Lidl onder de loep genomen, samen goed voor 75 procent van alle supermarkten in ons land.

'Geschrokken van dit onderzoek'

De resultaten tonen aan dat 66 procent van de fruitpotjes en 80 procent van de babypap als ongezond wordt geclassificeerd. Voor kinderontbijtgranen en kindertoetjes loopt dit percentage op naar 100 procent.

Algemeen directeur van het Diabetes Fonds en woordvoerder Gezonde Generatie Diena Halbertsma reageert: "Ik ben geschrokken van dit onderzoek. Je ziet dat het beeld in 5 jaar tijd, vergeleken met een eerder onderzoek, niet veranderd is."

Veilig betekent niet automatisch gezond

Er zit een verschil tussen de veiligheid van producten en de gezondheid ervan, benadrukt Halbertsma: "Er zijn zeer strenge eisen rondom de veiligheid van babyvoeding, maar mensen moeten weten dat een product dan niet automatisch een gezonde keuze is voor hun kind."

Volgens Halbertsma zijn maaltijdpotjes vaak niet geschikt als volwaardige voeding: "Ze bevatten bijvoorbeeld ingrediënten uit de Schijf van Vijf die alleen als extraatje bedoeld zijn, zoals room, kaas of ham. Als je dat elke dag geeft, krijgt een kind niet de juiste voeding binnen". Zij adviseert consumenten om de ingrediëntenlijst zelf te controleren op toegevoegd suiker en zout. Volgens Halbertsma is in ieder geval de overheid nodig voor duidelijke regels: "Het gaat nu echt te langzaam."