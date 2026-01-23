Besmette babymelk pas veel later teruggeroepen in Nederland, voedselwaakhond eist opheldering: 'Nestlé wist het al maanden'

Babyvoeding van Nestlé is besmet met een ziekmakende bacterie. Maar hoewel in Frankrijk, waar dit ontdekt werd, het product al in december was teruggeroepen, gebeurt dat in Nederland nu pas. "Het is een veel groter probleem geworden dat ze dachten."

"Aan alle kanten is Nestlé hier niet goed bezig." Die conclusie trekt directeur Nicole van Gemert van voedselwaakhond Foodwatch over het voedselschandaal. Onderzoek overleden baby's In Frankrijk wordt het verband tussen de dood van twee baby's en de besmetting van de flessenvoeding onderzocht. Het product werd daar kort na de ontdekking van de besmetting teruggeroepen. In Nederland bleef de voeding, tot een paar weken geleden, nog gewoon in de winkels liggen. Ondertussen hebben ook vier Nederlandse ouders bij het bedrijf gemeld dat hun kind vermoedelijk ziek is geworden na het drinken van het product, blijkt uit cijfers van RTL. Dat niet meteen alle flesvoeding uit de Nestlé-fabriek teruggeroepen werd, heeft er volgens Van Gemert mee te maken dat er eerst werd gedacht dat de besmetting maar in twee batches te vinden was. "Maar het bleek dat de besmetting in de grondstof van de melk zat."

Niet eindproduct maar grondstof De grondstof waar Van Gemert het over heeft is arachidonzuur (ARA). Dat is een stofje dat wordt toegevoegd om omega-3 en omega-6 toe te voegen aan de flessenvoeding. "Daar is normaal niks mis mee", vertelt de directeur. "Maar de bacterie die daarin zit is wel schadelijk." Die bacterie is waarschijnlijk al in het product gekomen bij de Chinese fabriek waar ARA wordt gemaakt.

Daarom is het voedselschandaal nu zo wijdverbreid geworden, omdat het dus niet aan het eindproduct ligt, maar de grondstof die gebruikt is. Foodwatch directeur Nicole van Gemert over de bron van de besmetting

ARA wordt in veel fabrieken van Nestlé maar ook van andere melkbedrijven gebruikt, en daarom is de besmetting in veel meer producten te vinden dan in eerste instantie werd gedacht. "Daarom is het voedselschandaal nu zo wijdverbreid geworden, omdat het dus niet aan het eindproduct ligt, maar de grondstof die gebruikt is." Toen bekend werd waar de besmetting precies vandaan kwam, werden de producten ook in andere landen teruggeroepen. Verantwoordelijkheid De producent heeft in Nederland in deze situatie de verantwoordelijkheid, vertel Van Gemert. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluit dat iets teruggeroepen moet worden. "En dat is een probleem. Als Nestlé iets terugroept, dan heet dat een stille terugroep. Dus dan plaatsen zij op hun website: deze batch of die batch met die houdbaarheid die moet je niet meer drinken", legt ze uit. Je moet naar hun site om erachter te komen. "Wat wij willen als Foodwatch is natuurlijk een algehele terugroepactie vanuit de autoriteiten. Je moet niet die voedselveiligheid aan Nestlé overlaten."

Geen helderheid Volgens Van Gemert heeft Nestlé dan ook verkeerd gehandeld. "Ze hebben een besmetting ontdekt en een batch teruggeroepen, maar wat een bedrijf hoort te doen - ook volgens de Europese wetgeving - is de traceerbaarheid op orde hebben."

Ze legt uit: "Op het moment dat je een voedselschandaal hebt, al helemaal bij babymelk, dan moet jij onmiddellijk aan zowel consumenten als aan de autoriteiten laten zien waar die besmetting vandaan komt. We hebben nu ontdekt dat deze besmetting van de bron al maanden bekend was en tot op de dag van vandaag geeft Nestlé geen helderheid over waar die besmetting vandaan komt en waar het allemaal in zit." Juridische stappen De voedselwaakhond overweegt dan ook juridische stappen te zetten, vertelt Van Gemert. "Juridische stappen tegen Nestlé en de andere bedrijven zijn de enige manier voor ons om duidelijkheid te krijgen waar de besmetting is ontstaan en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Op een andere manier dan ze aansprakelijk stellen, komen we daar gewoon niet achter." Ze gaat verder: "De andere kant is dat wij geen touw meer kunnen vastknopen aan de volgorde van de gebeurtenissen. We hebben hele dossiers met terugroepen, vrijwillige terugroepen, bekentenissen. Dus we willen ook bij de rol van de autoriteiten de onderste steen boven hebben."