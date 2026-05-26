AOW-leeftijd toch niet versneld omhoog, maar vakbonden vinden plannen kabinet nog 'volstrekt onvoldoende'

De brief is het antwoord op het ultimatum dat de vakbonden hadden gesteld en dat Tweede Pinksterdag afliep. De bonden wilden dat de plannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid van tafel zouden gaan. Zo niet, dan zou er op grote schaal gestaakt gaan worden.

Versnelde verhoging van tafel

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is helemaal van tafel. De plannen voor de WIA en de WW gaan 'voorlopig niet in de voorgestelde vorm door', schrijft het kabinet in de Kamerbrief. Met deze stap wil het kabinet tot afspraken komen over een gezamenlijk pact, met de vakbonden en de werkgevers. Vijlbrief hoopt 'ruimte te maken' voor overleg met de sociale partners.

De brief is ondertekend door de minister-president en de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Werk en Participatie en van Economische Zaken en Klimaat.

Onduidelijke plannen

Vakbonden FNV, CNV en VCP vinden de nieuwe voorstellen van het kabinet op het eerste gezicht 'volstrekt onvoldoende'. De aangekondigde acties zijn dus nog niet van de baan. De bonden willen eerst een verhelderend gesprek met het kabinet, want ze vinden de plannen nog te onduidelijk.

In het coalitieakkoord staat dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 één-op-één gekoppeld wordt aan de levensverwachting. Dat betekent dat als de gemiddelde levensverwachting met een jaar stijgt, mensen ook een jaar langer moeten werken. Daarnaast zou er bezuinigd moeten worden op de WIA, de uitkering voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en zou de duur van de WW-uitkering van 2 naar 1 jaar gaan.