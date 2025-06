Antiekverzamelaar Rob kocht jarenlang bij Catawiki, maar nu niet meer: 'Kom IKEA-lampen tegen'

Rob de Boer runt al 10 jaar een antiekwinkel en verkoopt wereldwijd vintage design. Aan elk stukje muur en plafond hangt een vintage lamp en in elke hoek staan kleurrijke meubels. Hij struint dagelijks boetiekjes en websites af voor bijzondere objecten. Ook op Europa's grootste veilingsite Catawiki zocht hij jarenlang naar koopjes. "Het is een plek waar je bijzondere spullen kunt vinden, maar je moet heel goed opletten", waarschuwt hij.

'Moet rommel eruit filteren'

Hij heeft het platform de afgelopen jaren zien veranderen. "Er worden steeds meer objecten aangeboden die niet bijzonder of echt zijn, en vaak zelfs gewoon nieuw in winkels liggen." Experts van Catawiki hangen daar toch nog forse waardes aan. "Dan staat er 'authentiek Murano-glas' ingeschat voor honderden euro's, terwijl je het op Chinese webshop als Temu voor een paar euro kunt kopen. Of je komt lampen tegen die gewoon bij IKEA te koop zijn."

Rob meldde dit meermaals bij Catawiki, maar kreeg geen reactie. "Als je jezelf profileert als platform voor zeldzame objecten, dan moet je zulke rommel eruit filteren."