Consumenten de dupe van gebrek aan kennis bij experts van online veilinghuis Catawiki

'Kwaliteit gaat achteruit'

Europa's grootste online veilinghuis begon ooit in Assen als een platform voor stripboekverzamelaars. Gebruikers kunnen hier verzamelobjecten en kunst kopen en verkopen. De site trekt inmiddels meer dan tien miljoen unieke bezoekers per maand en organiseert wekelijks meer dan 75.000 veilingen in verschillende categorieën.

Met dat enorme aanbod is Catawiki een paradijs voor kunstliefhebbers en verzamelaars. Maar die zijn de laatste jaren steeds minder tevreden. EenVandaag sprak met tientallen kopers, verkopers en experts. Zij zeggen unaniem dat de kwaliteit van het platform achteruit gaat en zijn ontevreden over de klachtenafhandeling.

Alleen fysiek taxeren

Een object deugdelijk online taxeren is volgens deskundigen riskant en niet goed te doen. Ook Willem de Winter - met meer dan 40 jaar ervaring in kunst en antiquiteiten - plaatst grote vraagtekens bij Catawiki's systeem van online beoordelen. "Kunst kun je eigenlijk alleen fysiek taxeren," stelt hij. "Een foto kan je makkelijk manipuleren en is een plat vlak waarin belangrijke details ontbreken."

Volgens De Winter is het daarnaast ook niet goed gesteld met de afhandeling van verkeerde objecten bij Catawiki. "Reguliere veilinghuizen nemen vaak hun verantwoordelijkheid als er iets mis is. Je kunt dan meestal binnen een paar weken het werk terugbrengen. Dat systeem passen ze bij Catawiki niet toe," aldus De Winter.