Amerika loodst in geheim 70 schepen uit Straat van Hormuz, maar geen Nederlandse: 'Waarschijnlijk een deal gesloten'

De schepen zouden door het Amerikaanse leger in de afgelopen drie weken in het geheim door de drukke zeestraat zijn geloodst. Hoofdbestuurder van de Nederlandse vakbond Nautilus Richard Moti zegt vooral veel vragen te hebben bij de gebeurtenis in de Straat van Hormuz. "Er zitten geen Nederlandse schepen tussen. Voor ons is het ook nog volstrekt onduidelijk op basis waarvan de selectie heeft plaatsgevonden en hoe die selectie is gedaan", zegt hij.

Stiekem een deal gesloten

"Wat we wel weten, is dat het alleen om civiele schepen gaat, dus vaartuigen die niet voor oorlogsvoering of militaire doeleinden worden gebruikt."

Sinds de blokkade van de zeestraat liggen er ongeveer vijftig schepen vast die varen onder de Nederlandse vlag. Maar tel je ook schepen van Nederlandse bedrijven mee die onder een andere vlag varen, zijn het er volgens Moti bijna honderd. "Ik heb vandaag weer contact gehad met een aantal van hen. Ook zij geven aan dat het onduidelijk is welke schepen er doorheen zijn gevaren. Er is waarschijnlijk een deal gesloten."

Oplopende kosten

Voor de Nederlandse schepen die er vastliggen lopen de kosten erg op, al zijn het vooral baggerschepen, weet Moti.

"Voor hen maakt het eigenlijk niet zo veel uit qua kosten. Zij lagen er al permanent om bagger uit te voeren of pijpen te leggen. Dat is by far het grootste deel. En daarnaast is een deel werkschepen, dus die van een haven naar het schip toevaren om materiaal af en aan te voeren."