Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar in verkiezingstijd: 'Campagne is nu echt begonnen'
De Algemene Politieke Beschouwingen zijn vandaag begonnen. En dat was dit keer anders, want de verkiezingsdag komt steeds dichterbij. Volgens politiek verslaggever Marloes Lemsom was dit goed te merken: "Het leek meer op een verkiezingsdebat."
Officieel gaat het debat over de begroting, maar de partijen grijpen het debat ook aan voor de verkiezingscampagne. Volgens Lemsom was het een cruciaal debat voor de partijen: "Je merkt dat ze het vooral wil hebben over met wie ze willen samenwerken."