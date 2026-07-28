150 dagen, zo lang is de Straat van Hormuz al dicht. Daardoor is er een groot tekort aan olie, met als gevolg hogere prijzen. Zeker wanneer het conflict tussen Amerika en Iran weer oplaait. De vraag is hoe we in de toekomst grip houden op de benzineprijs.

Al 150 dagen hogere prijzen door dichte Straat van Hormuz: er zijn veel alternatieven, maar geen is perfect

De afgelopen nachten lieten Amerika en Iran elkaar even met rust en daardoor daalde de olieprijs weer. Zo is het de laatste tijd vaker gegaan: bij een staakt-het-vuren kreeg de olieprijs een dipje, maar zodra er weer raketten insloegen, schoot de prijs omhoog. Nieuwe normaal Volgens Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft, moeten we in de toekomst simpelweg rekening houden met zo'n schommelende benzineprijs. "Zeker gegeven de huidige geopolitieke omstandigheden." Toch ziet Correljé dat bedrijven zich beginnen aanpassen aan het feit dat de Straat van Hormuz al zo lang gesloten is. "Zij kijken serieus naar andere mogelijkheden om aan olie en gas te komen. Ook oude alternatieven die al bestonden, worden nu weer heroverwogen."

Actieve Noordzee Als voorbeeld noemt de hoogleraar de oliewinning op de Noordzee. "Dat was lange tijd, met de relatief lage olieprijzen, economisch niet interessant." Het is namelijk erg duur om op die specifieke plek olie te winnen. "Daarnaast speelde natuurlijk ook het streven naar duurzaamheid in Europa een belangrijke rol." Maar hij ziet dat de winning op de Noordzee nu toch weer aantrekkelijk wordt. "Dat zie je in Nederland, maar ook landen als Groot-Brittannië en Duitsland overwegen dit weer serieus. Nederland heeft inmiddels ook afspraken gemaakt met de olie- en gasindustrie om daar weer opnieuw actief te worden." Oplossingen in Midden-Oosten Ook wordt er nagedacht over een pijpleiding dwars door Saudi-Arabië. "Die ligt er al, maar er is slechts een beperkte capaciteit beschikbaar. Er wordt nu gekeken of we dat kunnen uitbreiden. Maar dat gebied ligt wel direct binnen het bereik van Iraanse raketten." Daarnaast ziet Correljé dat landen in het Midden-Oosten zelf manieren verzinnen om aan de afsluiting van de Straat van Hormuz te ontkomen. "Je hebt aan de andere kant de Rode Zee waar je doorheen zou kunnen, maar daar voeren de Houthi's op dit moment aanvallen uit. Het is de vraag op welke manier zij verder bij het conflict betrokken raken."