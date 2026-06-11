Komende winter gaat de verwarming weer aan. Tenminste, als er genoeg gas is. Want de gasopslagen zijn bijna leeg en commerciële bedrijven wachten met vullen. De vraag is of het wel verstandig is om onze gasvoorraad aan de vrije markt over te laten.

Gasvoorraad nog erg leeg: zitten we straks in de kou of is het nog op te lossen? 'Een onderschat probleem'

De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel slechts voor 19 procent gevuld, wat lager is dan in vorige jaren rond deze tijd. Sinds de sluiting van het Groningenveld is ons land voor 80 procent afhankelijk van geïmporteerd gas. Dat maakt de Nederlandse energievoorziening dus voor een aanzienlijk deel afhankelijk van wat er in de rest van de wereld gebeurt, zoals nu met spanningen in het Midden-Oosten. De markt is veranderd Normaal gesproken vullen commerciële bedrijven de gasvoorraden in de zomer, omdat het gas dan goedkoop is. In de winter verkopen ze het dan weer tegen een hogere prijs. Maar nu is de gasprijs in de zomer al hoger dan de verwachte prijs in de winter, door de onrust rond de Straat van Hormuz. Voor een bedrijf is het dus een risico om gas in te kopen, want het kan dan mogelijk niet met winst worden doorverkocht. Volgens zakelijk directeur energie-infrastructuur bij TNO Rene Peters is de internationale energiemarkt veranderd. De wereld is door geopolitieke dreigingen en blokvorming geen vrijhandelsmarkt meer waar energie vanzelfsprekend stroomt. De overheid kan er volgens Peters daarom niet meer van uitgaan dat de markt alle problemen rondom de leveringszekerheid zelf oplost.

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Groningenveld open? "De overheid moet zorgen dat er in een crisissituatie of noodsituatie toch altijd gas geleverd kan worden", zegt Peters. "Daarom moet de overheid die leveringszekerheid borgen door het aanleggen van een strategische voorraad of, in het geval van een noodsituatie, ook een noodvoorraad die heel snel beschikbaar kan worden als ergens in de keten problemen ontstaan." Op dit moment heeft de staat die mogelijkheid echter nog niet: de gasreserves zijn afhankelijk commerciële partijen en die laten de buffers nu leegstaan. "Norg en Grijpskerk, dat zijn bergingen die nu worden ingezet en wellicht ook voor de toekomst als een strategische reserve kunnen dienen. Dan moet je als overheid wel zorgen dat je ook eigenaar van dat gas bent." Geen taboes Nu de buffers leegstaan en gas duur is, hoopt Peters het gebruiken van het Groningenveld bespreekbaar te maken. "Vanuit TNO zeggen we: kijk naar alle opties die nodig zijn om die strategische voorraad en ook een noodvoorraad beschikbaar te maken. Ga daar vooraf geen taboes op leggen van: dit kan niet en dat mag niet. Kijk naar alle opties en kijk dan of dat kan zonder dat het Groningenveld aangesproken moet worden." Gas uit Groningen is goedkoper dan vloeibaar aardgas (liquid natural gas, lng) op de wereldmarkt. Volgens Peters wordt gekeken naar technische opties om toch gas uit het Groningenveld te halen, zonder dat het gevaar voor Groningers oplevert. "We moeten openstaan voor opties om het dreigingsrisico te verlagen, door bijvoorbeeld stikstof te injecteren in het veld. Dat lijkt echt een goede optie te zijn om dat aardbevingsrisico te minimaliseren."

TUSSENKOP De overheid wil dat de opslagen voor oktober gevuld zijn, maar dit kost de staatskas wel honderden miljoenen euro's. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft één miljard euro subsidie ter beschikking gekregen om namens de overheid driekwart van de opslagen te vullen, omdat de marktpartijen die taak nu niet uitvoeren. EBN is een zelfstandige onderneming met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder. Nicolien Vrisou van Eck, zakelijk directeur van EBN, vindt dat een strategische reserve aanleggen een taak voor de staat is. Vrisou van Eck: "Dat is voor een commerciële partij ook niet interessant om in te stappen." Vrisou van Eck snapt de keuze om EBN in te zetten dan ook goed.