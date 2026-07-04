13 verdrinkingsdoden in 2 maanden: 'Ga niet verder dan je knieën', waarschuwen reddingsdiensten
In de maanden mei en juni waren er zeker 13 verdrinkingsdoden, met name in recreatieplassen en rivieren. Met strandweer in het vooruitzicht, bereiden reddingsdiensten zich voor op een drukke periode waarin steeds meer mensen in de zee zullen gaan zwemmen.
Vooral in recreatieplassen en rivieren zijn de afgelopen maanden mensen verdronken. Vanwege het koude zeewater waren dit soort plassen het meest aantrekkelijk om in te zwemmen, vermoeden ze bij de reddingdiensten. Maar met het warme weer op komst en de zomervakantie die voor een deel van het land al is begonnen, bereiden de diensten zich nu ook voor op zwemmers en watersporters die langs de kust in de problemen zouden kunnen komen.
Zee en rivier zijn gevaarlijk
"Wat je ziet is dat mensen toch vaak niet bewust zijn van de gevaren van of de zee of het water", waarschuwt Anneke Guijt van de Katwijkse Reddingsbrigade. "Dan heb ik het over een meer of een rivier. Soms ziet het er heel vlak uit en lijkt het alsof je zo het water in kan gaan. Het lijkt dan net of het een zwembad is."
Guijt is vandaag aanwezig bij een demonstratie in Katwijk waar hulpdiensten laten zien waartoe ze in staat zijn in noodgevallen. En dat is nodig, want: "De zee en de rivieren zijn eigenlijk altijd gevaarlijk, omdat er altijd stroming is en we te maken hebben met de natuur."
Ongelukken aan de kust
Watch-officer van de Kustwacht Hilde Kertész heeft vaak genoeg meegemaakt dat mensen ook aan de kust snel in de problemen kunnen komen.
"Mensen die gaan zwemmen, die niet meer terug kunnen komen, mensen die afdrijven of als kinderen een bal in het water gooien, waar ze dan erachteraan gaan", somt ze op. "Ja, het zijn echt allemaal dingen waar heel veel ongelukken mee gebeuren."
Advies van strandwacht opvolgen
En daarom is zo'n dag als vandaag belangrijk, waar Guijt van de Katwijkse Reddingsbrigade aanwezig is. "Want ja, ik hoop dat we vooral preventief werk leveren met elkaar", zegt ze over het waarschuwen voor de gevaren van zwemmen in plassen, rivieren en de zee.
Voor wie niet aanwezig is, er zijn ook veel tips te vinden op social media, zegt ze. "Alle reddingsbrigades langs de Nederlandse kust geven voorlichting en daar is op social media veel aandacht voor. Ze informeren mensen over wat de gevaren zijn." Guijt roept mensen dan ook op om naar dit soort video's te kijken en de adviezen van de strandwachten op te volgen.
'Ga niet verder dan je knieën'
Je kan als zwemmer of watersporter dus zelf al veel doen om ongelukken te voorkomen als je de adviezen van de strandwacht opvolgt. "Wees gewoon wijs", merkt Kertész van de Kustwacht op. "Ik heb altijd geleerd: ga niet verder dan je knieën. Er zijn heel veel mensen die dat toch gewoon doen."
Maar mocht het toch mislopen deze zomer, dan zijn de hulpdiensten goed voorbereid, kan ze verzekeren. "Ik hou mijn hart niet vast, want dit is ons werk en dat zijn we natuurlijk heel erg op getraind. Maar het wordt gewoon echt veel drukker", zegt Kertész over de komende maanden.