13 verdrinkingsdoden in 2 maanden: 'Ga niet verder dan je knieën', waarschuwen reddingsdiensten

Vooral in recreatieplassen en rivieren zijn de afgelopen maanden mensen verdronken. Vanwege het koude zeewater waren dit soort plassen het meest aantrekkelijk om in te zwemmen, vermoeden ze bij de reddingdiensten. Maar met het warme weer op komst en de zomervakantie die voor een deel van het land al is begonnen, bereiden de diensten zich nu ook voor op zwemmers en watersporters die langs de kust in de problemen zouden kunnen komen.

Zee en rivier zijn gevaarlijk

"Wat je ziet is dat mensen toch vaak niet bewust zijn van de gevaren van of de zee of het water", waarschuwt Anneke Guijt van de Katwijkse Reddingsbrigade. "Dan heb ik het over een meer of een rivier. Soms ziet het er heel vlak uit en lijkt het alsof je zo het water in kan gaan. Het lijkt dan net of het een zwembad is."

Guijt is vandaag aanwezig bij een demonstratie in Katwijk waar hulpdiensten laten zien waartoe ze in staat zijn in noodgevallen. En dat is nodig, want: "De zee en de rivieren zijn eigenlijk altijd gevaarlijk, omdat er altijd stroming is en we te maken hebben met de natuur."