Opnieuw waren er dit weekend drenkelingen in rivier de Waal. Vrijdagavond verdween een strandganger in het water, gisteren verdronk een vrouw terwijl ze twee kinderen redde. Zouden meer waarschuwingsborden helpen? "Heeft ook een keerzijde."

Opnieuw drenkeling in rivier de Waal, wat moet er veranderen? 'Begint met waarschuwen'

Jonathan Koelewijn van het CDA in Nijmegen pleitte onlangs in de gemeenteraad voor meer waarschuwingsborden langs de Waal. De motie redde het niet. 'Gedragsvraagstuk' Ook nu vindt de gemeente Nijmegen het plaatsen van waarschuwingsborden niet de oplossing om ervoor te zorgen dat mensen niet meer gaan zwemmen in de rivier. "Nog los van of het praktisch gezien mogelijk is om overal borden te plaatsen", laat Sandra Bronkhorst van de gemeente weten.

Het is warm, mensen zien anderen het doen, overschatten zichzelf en onderschatten de gevaren. Sandra Bronkhorst van de gemeente Nijmegen

De gemeente noemt het een 'breder gedragsvraagstuk'. "Het is warm, mensen zien anderen het doen, overschatten zichzelf en onderschatten de gevaren. Beleid in Nijmegen is juist om zwemplekken aan te wijzen waar wel 'veilig' gezwommen kan worden."

Scheepvaart levensgevaarlijk Rijkswaterstaat waarschuwt al jaren voor de gevaren van het zwemmen in rivieren. "Het is levensgevaarlijk en bijna altijd verboden, ieder jaar zijn doden en gewonden te betreuren", schrijft Rijkswaterstaat. Het belangrijkste gevaar voor zwemmers is de scheepvaart. "Grote schepen hebben een zuigende werking en veroorzaken een sterke stroming en draaikolken"