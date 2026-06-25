Russische schepen vervoeren volop olie ondanks sancties: dit is waarom de 'schaduwvloot' gewoon blijft varen
Elke maand varen schepen langs Nederland die we hier liever niet willen hebben: boten uit de Russische schaduwvloot. Ze vervoeren olie, terwijl wij sancties hebben tegen Rusland, en worden zelfs in verband gebracht met spionage en sabotage.
Al jaren lukt het Europa niet om grip te krijgen op de Russische schepen, want ze varen gewoon door. Hoe kan dat? In deze video leggen we uit wat de regels zijn op zee, hoe één Nederlander daar een enorme rol in speelde en waarom handhaven op het water zo lastig is.