Dit zijn de belangrijkste politieke thema's

Regelmatig vragen we mensen wat zij de belangrijkste thema's vinden die door de politiek moeten worden aangepakt. Door op de lijnen te klikken, zie je de bijbehorende percentages. In de legenda bovenaan kun je één of meerdere onderwerpen selecteren. Je kunt ze dan zien hoe belangrijk mensen die onderwerpen vinden, door de tijd en in verhouding tot elkaar.

In elk onderzoek kunnen deelnemers 5 onderwerpen aanvinken die zij het meest belangrijk vinden.