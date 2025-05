Coalitiemeter

Stel je eigen coalitie samen door in de grafiek de partijen 'aan' en 'uit' te klikken. Voeg partijen toe door erop te klikken of door de naam van de partij in te typen. In de grafiek zie je dan hoeveel zetels de geselecteerde partijen samen hebben in de laatste zetelpeiling. De partijen staan in het menu op alfabetische volgorde.