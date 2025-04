De meeste agenten (67 procent) vinden het onverantwoord dat de NAVO-top in Nederland wordt gehouden. Ze vrezen voor grote demonstraties, een falend C2000-systeem en cyberaanvallen tijdens de top, maar ook dat er op andere plekken te weinig agenten zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1.200 actieve leden van de Nederlandse Politiebond (NPB). Op 24 en 25 juni komen wereldleiders voor het eerst voor een NAVO-top naar Nederland. Om hen en anderen veilig te houden, trekken politieagenten uit heel Nederland naar Den Haag. Maar aardig wat politiemedewerkers hebben er buikpijn van.

Grote meerderheid politiemedewerkers noemt NAVO-top onverantwoord

Gevaar door falen C2000

De grootste zorgen zijn er over het communicatiesysteem van de hulpdiensten, genaamd C2000. 83 procent van de deelnemende agenten vreest dat dat systeem niet goed werkt tijdens de top. "Op 'gewone' dagen hebben wij al zeer regelmatig last van storingen en cybercrime gericht op de organisatie, dus met zo'n groot evenement is die kans des te groter", reageert een verontruste agent.

Politiemedewerkers zijn massaal bezorgd over aspecten van de NAVO-top

Ruim 6 op de 10 (63 procent) ondervraagden denken dat Nederland tijdens de NAVO-top kwetsbaar is voor veiligheidsincidenten door het C2000-systeem. Het verwachte falen van C2000 is een belangrijke reden waarom een meerderheid (63 procent) bezorgd is over demonstraties die uit hand lopen tijdens de top. Een agent daarover: "We kunnen in Nederland een kleine demonstratie als die van XR niet eens normaal en strak aanpakken. Laat staan een megademonstratie."

'Wachttijden aangifte langer'

Maar ook over de politiecapaciteit zijn er volop zorgen. Niet zozeer of er genoeg inzet is in Den Haag, maar vooral over de bezetting tijdens de top buiten Den Haag. 7 op de 10 ondervraagde agenten zijn bang dat meer en minder urgente zaken in de rest van het land stil komen te liggen door het evenement.

Agenten denken dat vooral de regio de dupe wordt. "In kleine dorpen is al geen politie aanwezig. Door in te halen overuren en vakanties wordt dat alleen maar erger", schrijft een deelnemer. En een ander: "Er wordt zoveel ingezet dat de nu al torenhoge werkdruk alleen maar erger wordt. Wachttijden voor de normale burger die aangifte wil doen, worden alleen maar langer."

Onvoldoende voorbereid

Agenten die hebben gehoord of ze worden ingezet, zijn lang niet allemaal voorbereid. Slechts een derde (37 procent) voelt zich klaar voor hun optreden op de top, de helft (53 procent) niet. Een deel heeft sinds het invullen van dit onderzoek mogelijk inmiddels meer gehoord over hun rol op de NAVO-top of denkt vanuit eigen specialisme te weten wat er verwacht wordt. Maar opvallend veel agenten spreken hun zorgen uit over het gebrek aan communicatie.

"Ik weet dat ik moet werken die dagen, maar ik weet eigenlijk niet wat er van ons verwacht wordt als er iets gebeurt", vertelt een van hen. En een ander: "Er word weinig gedeeld. Niemand kan vertellen wanneer je ingezet wordt, wat er verwacht wordt. Diensten wijzigen nog continu."

Te hoge werkdruk

Verder blijkt uit het onderzoek dat veel agenten (51 procent) de werkdruk te hoog vinden. Zij vertellen in het onderzoek dat de politie door bezuinigingen in de zorg, bij justitie, arrestantenverzorgers, gevangenissen en gemeenten steeds meer "een vergaarput is geworden van allerlei problemen in de samenleving die veroorzaakt zijn door anderen, waardoor het soms dweilen is met de kraan open."

Werkdruk voor politiemedewerkers is te hoog en waardering te laag

Ook vinden ze de waardering vanuit de politieorganisatie onvoldoende. Niet alleen de vergoeding is volgens een meerderheid (57 procent) te laag, ook de niet-financiële waardering is voor 62 procent niet in orde. Een agent schrijft daarover: "Ik krijg nooit een compliment van mijn leidinggevende. Ik heb het al drie keer aangegeven en laten vastleggen in een jaargesprek (R&O), maar daar wordt niets mee gedaan." 1 op de 5 jonge agenten, tussen de 26 en 45 jaar, overweegt door het gebrek aan waardering te stoppen met het politiewerk.