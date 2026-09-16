Vertrouwen in Dilan Yeşilgöz laagst van alle partijleiders, nog maar helft VVD-stemmers steunt haar

Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft nu vertrouwen in Dilan Yeşilgöz als partijleider. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81 procent. Yeşilgöz staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders.

Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in Dilan Yeşilgöz als partijleider

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 20.000 leden van het Opiniepanel, waarin kiezers werd gevraagd naar het vertrouwen in leiders en eventueel fractievoorzitters van hun partij. 'Te links' of 'te star' Een groot deel van de stemmers die negatief zijn over Yeşilgöz heeft het gevoel dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en vindt dat het niet duidelijk is waar zij voor staat. Maar er zijn ook mensen die juist vinden dat Yeşilgöz zich 'te star' opstelt. "Dat is niet goed voor de samenwerking binnen het kabinet en voor de samenwerking met de oppositie", zegt een VVD-kiezer.

Beter als minister? Omdat Yeşilgöz minister is, is Ruben Brekelmans fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in hem is met 71 procent een stuk hoger. Maar ook hij staat er vergeleken met alle andere fractievoorzitters ook niet goed op. Op Henk Vermeer (BBB) na krijgen alle andere fractievoorzitters een stuk meer vertrouwen van hun eigen achterban. Een VVD-kiezer zegt dat hij vertrouwen had in Brekelmans, maar dat hij nu merkt dat hij Brekelmans beter vond in zijn functie als minister. Ook in Yeşilgöz zien sommige mensen vooral een bewindspersoon. Iets meer dan de helft van de VVD-stemmers (56 procent) heeft wel vertrouwen in haar als minister van Defensie.

Jetten licht gedaald Ook in andere partijleiders daalde het vertrouwen de afgelopen tijd iets. Zo is 82 procent van de D66-stemmers nu positief over Rob Jetten als partijleider. Minder dan een jaar geleden, rond de Tweede Kamerverkiezingen, stond bijna zijn hele achterban achter hem. Sommige kiezers vinden dat hij te weinig uitstraalt dat hij de leider van het kabinet is. In de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, heeft ongeveer driekwart (73 procent) vertrouwen. Prinsjesdag-interview met premier: hoe vindt Rob Jetten dat het gaat met zijn kabinet? (Tekst gaat verder onder video)

Bontenbal 'te onzichtbaar' Voor CDA-leider Henri Bontenbal geldt hetzelfde als voor Jetten. Hij was voor veel CDA-stemmers een belangrijke reden om voor de partij te kiezen; in november vorig jaar hadden al zijn stemmers vertrouwen in hem.

Nu is dat nog 84 procent. Veel mensen die het vertrouwen zijn verloren, vinden hem vooral te onzichtbaar. "Ik heb iets minder vertrouwen dan een tijdje geleden. Hij bedoelt het nog steeds goed, maar ik zie er zo weinig van", legt een CDA-stemmer uit.

Klaver dé oppositieleider De populariteitscijfers van Jesse Klaver blijven hoog. PRO-kiezers vinden hem zichtbaar, duidelijk en hij komt ervaren over. 93 procent van hen heeft vertrouwen in hem. Deze week gaat het kabinet in debat met de oppositie over de plannen van Prinsjesdag en Klaver wordt het vaakst gezien als de oppositieleider van dit moment. 35 procent van alle deelnemers wijst hem aan. Ook de grootste groep D66-, VVD-, en CDA-stemmers ziet hem zo.