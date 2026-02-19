Vertrekkend premier Dick Schoof krijgt van panelleden een 5,2: 'Ik ben hem nu al vergeten'
"Een succesvol ambtenaar die een onmogelijke taak kreeg", zo wordt vertrekkend premier Dick Schoof gezien. Velen noemen hem 'fatsoenlijk'. Maar als politiek leider 'niet daadkrachtig' en 'met handen gebonden'.
Bijna 2 jaar lang was Dick Schoof premier. Van een kabinet (PVV, VVD, NSC, BBB) dat eindigde met alleen VVD en BBB. De meningen over zijn premierschap zijn verdeeld. Waar ongeveer de helft (48 procent) vindt dat hij het goed heeft gedaan, vindt de andere helft (47 procent) dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel.
Premier van een 'zinkend schip'
Waar veel deelnemers het over eens zijn, is dat Schoof begon aan een onmogelijke opdracht. Zonder eigen partij in de Kamer moest hij schipperen tussen botsende belangen en een kabinet dat al vroeg onder spanning stond.
"Iemand die op een zinkend schip stapte, maar het zinken niet kon tegenhouden", is de beschrijving van een VVD-kiezer. Een PVV'er zegt: "Een topper die zich leent voor een functie, terwijl de rest van het zooitje alleen maar dwars lag."
'Meelijwekkend'
Het eindcijfer dat Schoof van de panelleden krijgt is een 5,2. Net geen voldoende. Hij wordt gewaardeerd als integere, rustige bestuurder, maar mist voor veel kiezers het politieke instinct van een daadkrachtig leider.
Een kiezer van D66 beschrijft wat veel kiezers denken: "Meelijwekkend. Hij had geen enkel gezag in het kabinet, de Kamer, het binnen- of buitenland en werd steeds minder serieus genomen." Het was een lastige klus, zien mensen, maar kiezers vinden wel dat Schoof zichtbaarder had mogen zijn en te weinig eigen richting gaf.
Hij heeft zich naar de Nederlanders wel laten zien als een hardloper, maar van het kabinet als een meeloperGroenLinks-PvdA-kiezer over Schoof
'Meeloper'
Zo steeg de waardering voor Schoof vorig jaar in maart, toen hij in Europa, voordat hij toestemming had van de coalitie, instemde met Europese leningen voor defensie. Toen de coalitie hem daarop aansprak, hield hij voet bij stuk. Voor veel kiezers had hij dat vaker mogen doen.
"Hij heeft zich naar de Nederlanders wel laten zien als een hardloper, maar van het kabinet als een meeloper", vindt een kiezer van GroenLinks-PvdA. Hoewel hij door veel deelnemers als persoonlijk 'sympathiek' wordt gezien, wordt vaak gezegd dat hij verbaal niet sterk en flexibel genoeg was als premier.
Kabinet-Schoof krijgt 4,1
Het kabinet dat hij leidde, krijgt nog een lager rapportcijfer: een 4,1. Kiezers die in 2025 op PVV, VVD en BBB stemden, waarderen het kabinet iets meer. Alleen van BBB-kiezers krijgt het kabinet een voldoende: een 6,2.
Door de voortdurende ruzies en gebrek aan bestuurlijke ervaring, vinden de meeste kiezers dat kabinet Schoof een kabinet van stilstand was. Een 'kleuterklas', een 'zootje ongeregeld' en een ploeg die vooral met zichzelf bezig was.
Geen eerlijke kans?
Ook PVV-stemmers kijken niet positief terug, maar bij hen leeft wel het idee dat het kabinet geen eerlijke kans heeft gekregen. Zij spreken over tegenwerking door oppositie, ambtenaren, media en maatschappelijke organisaties. En velen vinden dat Geert Wilders premier had moeten worden.
Sommige kiezers wijzen ook op de huidige economische stabiliteit en pogingen om migratie aan te pakken, als goede resultaten. En ze zien het als waardering voor voormalig asielminister Marjolein Faber dat haar asielplannen door het volgende kabinet worden meegenomen.
Niet overtuigend
BBB-kiezers zijn er trots op dat 'hun' partij tot het eind toe deel is blijven uitmaken van kabinet Schoof: "Ik vind het jammer dat dit kabinet niet in staat gebleken is om de wens van de kiezer beter vorm te geven. Voor mij zijn er maar twee partijen die hun rug hebben recht gehouden: de BBB en VVD."
Zowel de premier als het kabinet hebben de kiezers dus niet weten te overtuigen. Schoof heeft weliswaar zijn best gedaan, vinden mensen, maar meerdere deelnemers zeggen ook: "Ik ben hem nu al vergeten".