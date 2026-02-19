Vertrekkend premier Dick Schoof krijgt van panelleden een 5,2: 'Ik ben hem nu al vergeten'

Bijna 2 jaar lang was Dick Schoof premier. Van een kabinet (PVV, VVD, NSC, BBB) dat eindigde met alleen VVD en BBB. De meningen over zijn premierschap zijn verdeeld. Waar ongeveer de helft (48 procent) vindt dat hij het goed heeft gedaan, vindt de andere helft (47 procent) dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel.

Premier van een 'zinkend schip'

Waar veel deelnemers het over eens zijn, is dat Schoof begon aan een onmogelijke opdracht. Zonder eigen partij in de Kamer moest hij schipperen tussen botsende belangen en een kabinet dat al vroeg onder spanning stond.

"Iemand die op een zinkend schip stapte, maar het zinken niet kon tegenhouden", is de beschrijving van een VVD-kiezer. Een PVV'er zegt: "Een topper die zich leent voor een functie, terwijl de rest van het zooitje alleen maar dwars lag."

'Meelijwekkend'

Het eindcijfer dat Schoof van de panelleden krijgt is een 5,2. Net geen voldoende. Hij wordt gewaardeerd als integere, rustige bestuurder, maar mist voor veel kiezers het politieke instinct van een daadkrachtig leider.

Een kiezer van D66 beschrijft wat veel kiezers denken: "Meelijwekkend. Hij had geen enkel gezag in het kabinet, de Kamer, het binnen- of buitenland en werd steeds minder serieus genomen." Het was een lastige klus, zien mensen, maar kiezers vinden wel dat Schoof zichtbaarder had mogen zijn en te weinig eigen richting gaf.