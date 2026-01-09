Twee derde kiezers van D66, CDA en VVD vinden minderheidskabinet acceptabel

Tegelijkertijd geven veel kiezers van met name D66 en VVD liever de voorkeur aan een minderheidscoalitie, dan een meerderheid met een vierde partij die waar ze het absoluut niet samen mee willen. "Liever een minderheidskabinet dat wendbaar is en zowel met links en rechts kan samenwerken, dan een kabinet met JA21 erbij", hoopte een D66-stemmer al eerder deze week.

Los van de vraag welke partijen er in een kabinet zitten, geeft twee derde (66 procent) in principe de voorkeur aan een coalitie met een meerderheid. Vooral omdat ze denken dat daarmee sneller beslissingen genomen kan worden. "Een minderheidskabinet heeft geen slagkracht en kan alleen maar een beetje pappen en nathouden", vreest een 50plus-stemmer.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Zojuist werd duidelijk dat deze drie partijen samen een minderheidskabinet willen gaan vormen. D66, CDA en VVD hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer, wat betekent dat ze voor wetsvoorstellen op zoek moeten gaan naar steun bij de oppositiepartijen.

Geen JA21

Deze week was het nog de vraag of er nog een vierde partij aan de formatietafel zou komen. JA21 leek de de grootste kanshebber om aan te schuiven, de meeste kiezers van die partij (67 procent) en de VVD (60 procent) gingen daar ook van uit. Zij hoopten dat er daarmee toch een centrumrechts kabinet van de grond zou komen.

Voor de meeste kiezers van D66 (66 procent) was die optie al sinds de verkiezingen onacceptabel. Zij zien al die tijd het liefst een kabinet met GroenLinks-PvdA, maar dat is voor 90 procent van de VVD-stemmers juist onbespreekbaar.

Geen makkelijk jaar

Wel denken de meeste deelnemers dat dit nieuwe kabinet geen makkelijk jaar tegemoet gaat. Hoewel 2025 een chaotisch politiek jaar was, verwacht ruim de helft (57 procent) dat het in 2026 niet bepaald rustiger zal worden in Den Haag.

Met de oorlogstaal en acties van Trump en Poetin lijkt het volgens sommigen alsof 'de wereld in brand staat'. Binnen de landsgrenzen maken mensen zich zorgen over de economie en verdeeldheid in de politiek.

Defensie en woningmarkt

Kiezers hopen in elk geval dat het nieuwe kabinet hard aan de slag gaat. De woningmarkt, immigratie en zorg moeten als eerste worden aangepakt. Ook defensie wordt vaak aangewezen als een belangrijk thema.

Veel panelleden hopen ook dat partijleiders, zeker nu, de 'kleuterschool' achter zich laten en durven te gaan voor het landsbelang. "Als er een kabinet is, zullen de binnenlandse en buitenlandse problemen de politiek dwingen om met elkaar aan de slag te gaan en het eigenbelang even te vergeten", hoopt een CDA-stemmer.