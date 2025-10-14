De PVV verliest licht 2 weken voor de verkiezingen. De partij van Wilders staat op 31 zetels, dat waren er eind september nog 34. D66 en JA21 krijgen er iets bij en staan nu op ongeveer gelijke hoogte met de VVD.

PVV verliest licht in nieuwe zetelpeiling; D66, JA21 en VVD nu op gelijke hoogte

Dat blijkt uit de zetelpeiling van EenVandaag en Verian. Het verlies van de PVV blijft binnen de marges. De partij van Geert Wilders blijft met 31 zetels de grootste. De afgelopen maanden schommelt de partij tussen de 30 en 35 zetels. Vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen staat de PVV op verlies: in 2023 haalde de partij nog 37 zetels. Terreurdreiging Het onderzoek is grotendeels gehouden voor het RTL-debat, maar nadat bekend werd dat Geert Wilders zijn campagne voorlopig stopzet vanwege een terreurdreiging. Dat Wilders de afgelopen dagen onzichtbaar was, wordt niet expliciet genoemd als reden om de PVV te verlaten. Weglopende kiezers hebben uiteenlopende redenen om naar andere partijen over te stappen.



Uit onderzoek onder het Opiniepanel blijkt dat bijna alle mensen die nu PVV zouden stemmen (96 procent) er begrip voor hebben dat Wilders nu even niet meedoet. Maar de meerderheid (60 procent) van de PVV-stemmers vindt het wel belangrijk dat hij deze campagne nog in debat gaat met andere partijleiders.

Waarom publiceert EenVandaag zetelpeilingen? Het is verkiezingstijd en dus peilt EenVandaag de stemming in de campagne. Veel kijkers zijn daar blij mee, maar soms krijgen we ook vragen. Waarom doen we eigenlijk zetelpeilingen? In dit artikel leggen we dat uit.

'Wilders weer op tv zien' Mensen die in 2023 op de PVV hebben gestemd, zijn iets kritischer op zijn besluit. Daarvan zegt 1 op de 8 (13 procent) geen begrip te hebben voor de afwezigheid van Wilders. Ook bij andere kiezers klinkt kritiek. Zij vragen zich af of de PVV-leider de situatie niet 'misbruikt' en vinden dat hij, net als de andere leiders, moet worden bevraagd over zijn politieke plannen.

VVD, D66 en JA21 Vlak achter de PVV volgen GroenLinks-PvdA en het CDA. De partij van Frans Timmermans komt nu uit op 25 (+2 sinds de vorige zetelpeiling), het CDA blijft stabiel op 23 zetels. Op enige afstand van de drie grootste partijen in de peiling volgen D66, de VVD en JA21. Doordat D66 er in 2 weken 3 zetels bij krijgt, komt de partij van Rob Jetten nu op 14. Kiezers zeggen dat ze meer vertrouwen in de partij hebben dan bij de vorige verkiezingen en vinden dat de partij 'betere standpunten' en een 'helderder verhaal' heeft dan in 2023. De VVD blijft stabiel op 14, JA21 zet de stijgende lijn door. De partij noteert nu 13 zetels, 4 meer dan 1,5 maand geleden.

Er zijn een paar grotere en veel kleinere partijen in de zetelpeiling.