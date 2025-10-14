PVV verliest licht in nieuwe zetelpeiling; D66, JA21 en VVD nu op gelijke hoogte
De PVV verliest licht 2 weken voor de verkiezingen. De partij van Wilders staat op 31 zetels, dat waren er eind september nog 34. D66 en JA21 krijgen er iets bij en staan nu op ongeveer gelijke hoogte met de VVD.
Dat blijkt uit de zetelpeiling van EenVandaag en Verian. Het verlies van de PVV blijft binnen de marges. De partij van Geert Wilders blijft met 31 zetels de grootste. De afgelopen maanden schommelt de partij tussen de 30 en 35 zetels. Vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen staat de PVV op verlies: in 2023 haalde de partij nog 37 zetels.
Terreurdreiging
Het onderzoek is grotendeels gehouden voor het RTL-debat, maar nadat bekend werd dat Geert Wilders zijn campagne voorlopig stopzet vanwege een terreurdreiging. Dat Wilders de afgelopen dagen onzichtbaar was, wordt niet expliciet genoemd als reden om de PVV te verlaten. Weglopende kiezers hebben uiteenlopende redenen om naar andere partijen over te stappen.
Uit onderzoek onder het Opiniepanel blijkt dat bijna alle mensen die nu PVV zouden stemmen (96 procent) er begrip voor hebben dat Wilders nu even niet meedoet. Maar de meerderheid (60 procent) van de PVV-stemmers vindt het wel belangrijk dat hij deze campagne nog in debat gaat met andere partijleiders.
'Wilders weer op tv zien'
Mensen die in 2023 op de PVV hebben gestemd, zijn iets kritischer op zijn besluit. Daarvan zegt 1 op de 8 (13 procent) geen begrip te hebben voor de afwezigheid van Wilders. Ook bij andere kiezers klinkt kritiek.
Zij vragen zich af of de PVV-leider de situatie niet 'misbruikt' en vinden dat hij, net als de andere leiders, moet worden bevraagd over zijn politieke plannen.
VVD, D66 en JA21
Vlak achter de PVV volgen GroenLinks-PvdA en het CDA. De partij van Frans Timmermans komt nu uit op 25 (+2 sinds de vorige zetelpeiling), het CDA blijft stabiel op 23 zetels.
Op enige afstand van de drie grootste partijen in de peiling volgen D66, de VVD en JA21. Doordat D66 er in 2 weken 3 zetels bij krijgt, komt de partij van Rob Jetten nu op 14. Kiezers zeggen dat ze meer vertrouwen in de partij hebben dan bij de vorige verkiezingen en vinden dat de partij 'betere standpunten' en een 'helderder verhaal' heeft dan in 2023. De VVD blijft stabiel op 14, JA21 zet de stijgende lijn door. De partij noteert nu 13 zetels, 4 meer dan 1,5 maand geleden.
SP zakt weg
Alle andere partijen staan op maximaal 5 zetels, vooral de SP valt op. Want waar sommige partijen aan de linkerkant er dus wat bij krijgen, verliest de SP in deze peiling juist kiezers. De socialistische partij zakt van 7 naar 4 zetels.
Forum van Democratie staat nu op 5. En 50PLUS haalde eind september voor het eerst in jaren een zetel in de peiling, nu staan ze op 2.
Helft kiezers zweeft nog
Hoewel de verkiezingen dichterbij komen, worden kiezers nog niet zekerder van hun zaak. Eind september zweefde 50 procent nog, nu is 48 procent van de mensen die gaan stemmen niet zeker van zijn of haar keuze. Zij weten nog helemaal niet wat ze moeten stemmen, of twijfelen nog over hun keuze.
Mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, overwegen vooral het CDA, de VVD en D66.