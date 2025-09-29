Dit zijn de 6 lijsttrekkers die meedoen aan het EenVandaag Verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen

De zes debatteren twee dagen voor de verkiezingen met elkaar in Ahoy Rotterdam onder leiding van presentator Suzanne Bosman. Het debat is verdeeld in drie rondes. In elke ronde doen vier lijsttrekkers mee. De samenstelling per debat wisselt, waardoor ze alle zes twee keer aan bod komen.

'Best denkbare debat'

Waarom voor deze zes is gekozen, is volgens hoofdredacteur René van Brakel een combinatie van factoren: "Denk aan de zetelpeilingen, de belangrijkste thema's, vragen die er leven bij de kiezers en de standpunten van de diverse partijen hierover. Het is vooral een journalistieke keuze die moet leiden naar wat ons betreft het best denkbare debat dat kiezers kan helpen bij het bepalen van hun stemkeuze."

"Verder speelt mee dat we 50 minuten zendtijd krijgen voor het debat en dus beperkt zijn in hoeveel lijsttrekkers we kunnen uitnodigen om echt een debat op de inhoud te voeren." In de zaal zijn 2.000 studenten van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam aanwezig.