Dit zijn de 6 lijsttrekkers die meedoen aan het EenVandaag Verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen
De deelnemers aan het EenVandaag Verkiezingsdebat op maandag 27 oktober zijn bekend. Het zijn lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV), Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Joost Eerdmans (JA21).
De zes debatteren twee dagen voor de verkiezingen met elkaar in Ahoy Rotterdam onder leiding van presentator Suzanne Bosman. Het debat is verdeeld in drie rondes. In elke ronde doen vier lijsttrekkers mee. De samenstelling per debat wisselt, waardoor ze alle zes twee keer aan bod komen.
'Best denkbare debat'
Waarom voor deze zes is gekozen, is volgens hoofdredacteur René van Brakel een combinatie van factoren: "Denk aan de zetelpeilingen, de belangrijkste thema's, vragen die er leven bij de kiezers en de standpunten van de diverse partijen hierover. Het is vooral een journalistieke keuze die moet leiden naar wat ons betreft het best denkbare debat dat kiezers kan helpen bij het bepalen van hun stemkeuze."
"Verder speelt mee dat we 50 minuten zendtijd krijgen voor het debat en dus beperkt zijn in hoeveel lijsttrekkers we kunnen uitnodigen om echt een debat op de inhoud te voeren." In de zaal zijn 2.000 studenten van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam aanwezig.
Thema per debat
In elke debatronde staat één verkiezingsthema centraal. Het gaat om thema's die in de samenleving belangrijk worden gevonden voor de toekomst van Nederland. Dat wordt geregeld onderzocht onder het EenVandaag Opiniepanel. De discussie-onderwerpen worden op een later moment bekendgemaakt.
Van Brakel: "We bepalen de thema's op basis van onderzoek onder ons Opiniepanel. Daardoor weten we heel goed welke thema's belangrijk zijn en op basis waarvan kiezers hun stem bepalen. In het debat gaan we op drie thema's uitgebreid inhoudelijk in.
Bij het dezelfde debatopzet in 2023 bleek in een onderzoek na afloop dat vooral die inhoudelijke verdieping zeer werd gewaardeerd."
Extra zetelpeilingen
In aanloop naar de verkiezingen worden er extra zetelpeilingen gehouden in samenwerking met onderzoeksbureau Verian. Normaal is er elke maand een zetelpeiling, de komende maand zijn er tussentijds twee extra: op 14 en 21 oktober. De slotpeiling is op 28 oktober, een dag voor de verkiezingen.
Aanvullend op de zetelpeilingen wordt onder het Opiniepanel geregeld onderzocht welke motivaties mensen hebben voor het bepalen van hun stemkeuze. Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek op een absoluut dieptepunt is en kiezers zich niet gehoord voelen. Veel kiezers zijn nog niet zeker van hun stem.
Het EenVandaag Verkiezingsdebat is op 27 oktober om 18.15 uur te zien op NPO 1 en ook live te horen op NPO Radio 1.