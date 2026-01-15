Ongepaste berichten, pesten of oplichting: 1 op 7 ouders zegt dat hun kind vervelend contact heeft gehad op Roblox

Spelplatform Roblox is nog steeds ongekend populair onder kinderen, maar voor hun ouders is het een bron van zorgen. Vooral omdat kinderen nare interacties kunnen hebben met andere spelers. 1 op de 7 (14 procent) heeft dat weleens meegemaakt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1.200 ouders in het Opiniepanel met tenminste één minderjarig kind dat Roblox speelt. Op het platform, dat met name populair is onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar, kunnen spelers zelf games maken en spelen met anderen. Die online interacties zijn niet zonder risico's: vorig jaar ontdekte EenVandaag dat in een van de spellen Nederlandse jongeren worden geronseld door een sektarisch netwerk. Ongepast contact Twee derde (64 procent) van de ouders in het onderzoek maakt zich weleens zorgen als het gaat om Roblox en hun kind. In de eerste plaats over met wie hun kind via het spel in contact komt. 14 procent weet van hun kind dat zij vervelende dingen hebben meegemaakt in het spel. Voor een deel ging dat om 'grooming' en ongepast contact. Zij noemen bijvoorbeeld oudere mannen die rare opmerkingen maakten, een afspraak probeerden te maken, of om contactgegevens vragen. In sommige gevallen werd er gevraagd om seksuele foto's, of werd dat gestuurd. "Vreemde praat, vragen naar een adres of telefoonnummer, of om over te schakelen naar Snapchat", haalt een ouder aan. "De reactie is afkappen en blokkeren."

'Online schoolplein' Maar de zorgen van ouders gaan verder dan alleen de extreme gevallen. Zo zijn ouders ook ongerust over de verslavende werking van Roblox, gewelddadigheid, of het aanzetten tot aankopen in het spel. Bovendien komen vervelende aanvaringen niet alleen voor met oudere spelers, maar vaak ook tussen kinderen onderling. Sommige ouders omschrijven Roblox als een soort 'online schoolplein', met ruzies, pestgedrag, of scheldpartijen, die ook in het 'echte leven' doorgaan.

Scammen Ook 'scammen' wordt vaak genoemd: via een ruilfunctie kunnen spelers aankopen of voorwerpen van elkaar stelen. Iets waar kinderen zelf vaak ook aan meedoen, en waarbij de gemoederen snel hoog op kunnen lopen, zien ouders. "Een vriendje had beloofd iets niet te pakken, maar pakte het toch van mijn kind. Maar ik weet dat mijn kind dat ook weleens gedaan heeft", vertelt iemand. "Daar kunnen flinke ruzies door ontstaan."

Nieuwe chatregels Om misstanden op het platform tegen te gaan, introduceerde Roblox vorig jaar nieuwe regels voor de chatfunctie. Zo moeten spelers hun leeftijd verifiëren met een gezichtsscan of ID-kaart en mag er alleen nog gechat worden met leeftijdsgenoten. Kinderen tot en met 12 jaar die willen chatten, hebben daar eerst toestemming voor nodig van hun ouders. Toch hebben de meeste ouders (58 procent) er geen vertrouwen in dat die regels voldoende gaan helpen. "Kinderen weten heel snel hoe je dit soort dingen moet omzeilen", vermoeden zij. Bovendien weet ook maar een klein deel (14 procent) van hun kind dat zij hun leeftijd daadwerkelijk geverifieerd hebben, in sommige gevallen met het ID van iemand anders.

Verantwoordelijkheid ouders Wanneer het gaat om de veiligheid van kinderen in online games, vinden alle deelnemers (met of zonder kinderen) dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders, daarna de spelontwikkelaars. Hoewel Roblox de mogelijkheid biedt om beperkingen in te stellen voor kinderen, waren 4 op de 10 (42 procent) ouders in het onderzoek daar niet van op de hoogte. Wel hebben de meesten (80 procent) zelf met hun kind regels afgesproken over gamen. Bijvoorbeeld over hoe lang ze mogen spelen, maar ook over het chatten met anderen. "We hebben het vaak over de negatieve kanten en het gevaar van chatten", vertelt een iemand. "We hebben de afspraak dat bij vreemde vragen papa of mama erbij wordt gehaald."

