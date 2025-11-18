Sadistische sekte slaat toe via spelplatform Roblox: jonge slachtoffers aangezet tot zelfverminking en zelfdoding

Een populair online kinderspel dat het begin is van geweld, zelfverminking en zelfdoding: uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat Nederlandse jongeren op spelplatform Roblox door criminelen geronseld worden en verstrikt raken in een sektarisch netwerk.

Ook Tanya* werd aangezet tot zelfverminking en kort geleden deed ze zelfs een poging tot zelfdoding, die ze online ook aankondigde. De jonge vrouw bleek in de invloedsfeer van een gevaarlijke en criminele online sekte te zijn terechtgekomen. Ze noemen zichzelf 'The Cult of Spawn'. The Cult of Spawn De thuisbasis van deze sekte is het spel Forsaken op gameplatform Roblox. Als je niet beter weet, lijkt het een onschuldig horrorspel. Maar in de praktijk blijkt het een platform te zijn waar daders slachtoffers benaderen en de verhaallijn van het spel misbruiken. The Cult of Spawn zet kinderen en jongeren op deze manier onder meer aan tot het maken en delen van kinderporno, zelfverminking en uiteindelijk ook zelfdoding. Dat dit wordt aangemoedigd en toegejuicht, blijkt uit berichten die EenVandaag tijdens het onderzoek is tegengekomen op social media en in chatgroepen.

'Gewoon echt gevaarlijk Dat de online sekte in het buitenland al meerdere slachtoffers heeft gemaakt is bekend. Maar in Nederland is Tanya het eerste slachtoffer van wie het verhaal nu naar buiten komt. Zij sneed het symbool van de cult in haar huid en deed ook bloedoffers.

Ze moest zelfmoord plegen van een van hen, de dag was al afgesproken moeder van slachtoffer Tanya over het sadisme bij The Cult of Spawn

Haar omgeving wist niet in wat voor sadistisch netwerk ze verstrikt was geraakt. Familie en vrienden zijn zich kapot geschrokken. "Ze moest zelfmoord plegen van een van hen, de dag was al afgesproken", vertelt haar moeder. "Het is gewoon echt gevaarlijk", waarschuwt een vriendin. "Die daders spelen gewoon met het leven van andere mensen." Tientallen Nederlandse slachtoffers Volgens de politie zijn er in Nederland tientallen slachtoffers en daders bekend met vergelijkbare ervaringen, die onder meer via Roblox in het netwerk van de criminelen zijn terechtgekomen. "We zien jongeren die zichzelf snijden, maar ook jongeren die andere mensen iets aan willen doen", zegt rechercheur Annemiek van Noord. "Wij maken ons zorgen over deze beweging."

Roblox-spel 'Forsaken' De criminelen achter de sekte gaan listig te werk. Via Roblox wordt eerst het vertrouwen gewonnen van nietsvermoedende gamers die Forsaken aan het spelen zijn. In dit spel draait het erom dat je in een beter leven terugkomt als je doodgaat. Tijdens het spelen van Forsaken worden gamers naar besloten chatgroepen en social media-platformen als X, Telegram en Discord gelokt. Voor toegang tot deze besloten groepen wordt een offer gevraagd, zoals het in de huid kerven van het symbool van de cult een soort van zon, of het delen van een naaktfoto.

Een tweede, beter leven Eenmaal 'lid' van de sekte worden de slachtoffers gehersenspoeld. De leiders, die zichzelf 'profeten' noemen, prediken dat je ook in het echt een tweede leven hebt waarin je beter terugkomt in een zelfgekozen gedaante. Net als in het spel Forsaken dus. Ook worden de slachtoffers gechanteerd en bedreigd. Voordat ze namelijk 'klaar zijn voor een beter tweede leven' moeten ze eerst allerlei offers doen en gevoelige (naakt)beelden van zichzelf delen. Als slachtoffers bang worden en niet meer willen meewerken dreigen de daders om de beelden en persoonlijke gegevens online te gooien. Wat weer tot nieuwe angst leidt.

Door ideologie gedreven De daders in deze sekte - vaak jongvolwassen mannen, maar soms ook minderjarigen - hebben volgens de politie verschillende motieven om hun (soms jonge) slachtoffers dit allemaal te laten doen. "Ze doen het vanuit een soort sadistische uitbuiting of ze hangen bijvoorbeeld een ideologie aan die de wereld wil vernietigen", legt Van Noord uit. "En dan begin je bij de kinderen."

'Ongrijpbaar fenomeen' De politie herkent de werkwijze van deze sekte. Van Noord: "Wat we zien bij dit soort chatgroepen, met al die verschillende achterliggende ideologieën, is dat het heel fluïde is. Het is een fenomeen dat heel ongrijpbaar is, omdat de anonimiteit de criminelen veel veiligheid biedt." "De leiders worden met enige regelmaat geblokkeerd en accounts worden verwijderd, maar ze gaan dan elders onder een andere naam verder", vertelt ze. "Er is een groep, daar gebeuren dingen in, en het volgende moment is die groep weer weg. Maar vervolgens ontstaat er weer een nieuwe groep."

Lastig onderzoeken voor politie Van Noord zit als rechercheur in het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nationale Politie en doet onderzoek naar dit fenomeen. Ze wil benadrukken dat de politie is geschrokken van deze sadistische en vaak gruwelijke acties van de daders. Het onderzoek is voor de politie extra lastig, omdat veel van de online chatgroepen zijn afgeschermd, legt ze uit. "Daar kan je niet zomaar bij of in komen zonder dat je niet eerst iets moet doen of iets moet delen in zo'n groep, bijvoorbeeld kinderpornografische afbeeldingen." Banden met andere groepen Bovendien zijn er ook veel dwarsverbanden tussen verschillende groepen. Vorige maand maakte het tv-programma Zembla al een reportage over de online groepen 764 en No Lives Matter. Uit het onderzoek door EenVandaag blijkt dat die banden hebben met The Cult of Spawn.

Ook de politie ziet die vermenging tussen de verschillende groepen. Rechercheur Van Noord benadrukt dat haar collega's en zij er bovenop zitten: "Wij vinden al deze feiten zo ernstig dat we echt alles in het werk stellen om slachtoffers op te sporen en om daders te vervolgen."